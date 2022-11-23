«أيميا باور» ترفع طاقة مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توجو

أبوظبي (وام)

تعتزم شركة أيميا باور الإماراتية رفع القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توجو من 50 ميجاوات إلى 70 ميجاوات، إضافة إلى تزويده بنظام بطاريات تخزين بسعة 4 ميجاوات في الساعة، بحجم استثمار يصل إلى نحو 25 مليون دولار (92 مليون درهم)، ما يجعلها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في غرب أفريقيا.

كانت وزارة الاقتصاد والمالية في توغو وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية لتمويل توسعة المجمع من مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.

وقع الاتفاقية كل من معالي ساني يايا، وزير الاقتصاد والمالية في توجو، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، بحضور معالي ماونيو ميلا أزيبل، وزير الدولة للطاقة والمناجم في توجو، وخليل فاضل المنصوري، المدير العام بالإنابة - مكتب أبوظبي للصادرات، وحسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة أيميا باور، وعدد من مسؤولي الجانبين.

وكشف النويس أن الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة تنطلق مطلع ديسمبر المقبل، على أن تنتهي في غضون 12 شهراً وتتولى شركة أيميا للخدمات التقنية التابعة لشركة إيميا باور عمليات الإنشاء والتشغيل.

وتوقع أن تصل إمدادات المجمع من الكهرباء إلى نحو 225 ألف منزل في توجو.

وقال النويس: إن القطاع الخاص الإماراتي يواكب توجهات الدولة، الهادفة لنشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، مؤكداً الدور الريادي للإمارات في نشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالمياً، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائمة على تنويع مصادر الطاقة، وتخصيص حصة متنامية للطاقة النظيفة، بما يضمن مستقبلاً آمناً لأجيال الغد، ويعزز النمو الاقتصادي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتوجه بالشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات والقائمين عليهما، وعلى رأسهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، لجهودهم المميزة في دعم وتمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع الطاقة المتجدد،.