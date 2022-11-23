«غرفة رأس الخيمة» والسويد يبحثان تعزيز التعاون

رأس الخيمة (الاتحاد)

بحث محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وليزلوت أندرسون سفيرة مملكة السويد لدى الدولة، أمس، آفاق التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة ومملكة السويد وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجال الاستثمار.

واستعرض محمد النعيمي خلال اللقاء خطط الغرفة بالتعاون مع الدوائر المعنية بالإمارة بجذب الاستثمار وتمكينه، أهم الفرص الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة، والإصلاحات التشريعية لدولة الإمارات والهادفة إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية، وفق أعلى المعايير الدولية في مجال تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.