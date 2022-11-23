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«اللولو» تفتتح فرعاً جديداً في منطقة الذيد بالشارقة

خلال الافتتاح (من المصدر)
24 نوفمبر 2022 01:28

الشارقة (الاتحاد)

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افتتحت مجموعة اللولو سوبرماركت اكسبرس فرعاً جديداً في منطقة الذيذ بالشارقة، مما يؤكد شعبية متاجر الاكسبرس المتزايدة في قطاع التجزئة بالمنطقة، عبر افتتاح أحدث فروعها لولو اكسبرس سوبر ماركت في الذيذ مول، الذيد الشارقة، وقد تم افتتاح المتجر المتكون من طابق واحد رسمياً بوساطة علي مصبح الطنيجي، مدير بلدية الذيد، بتشريف أشرف علي الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو وبمشاركة عدد من كبار المديرين في اللولو.
ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 25 ألف قدم مربعة، وصولاً سهلاً وسريعاً لتشكيلات المنتجات المفضلة لهم، وتواصل اللولو وعدها بالجودة والقدرة على تحميل التكاليف في بيئة حضرية، حيث تم استخدام مساحة المتجر على النحو الأمثل، كما تتوفر مرافق ممتازة تشمل مواقف سيارات تسع لعدد 100 سيارة. ويستهدف المتجر في المقام الأول المتسوقين الذين يحبون التسوق بكميات أقل بالقرب من منازلهم أو مكاتبهم وتجنب ازدحام المدن، بينما لا يزالون يتمتعون بالميزة السعرية للمتاجر كبيرة الحجم.
وسيتمتع المتسوقون بعروض مميزة على تشكيلات كبيرة من المنتجات بداية من الفواكه الطازجة والخضراوات، والسلع التموينية، إلى اللحوم والدواجن، والمنتجات المجمدة.

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