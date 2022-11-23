الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

22 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي» وسط صفقات كبرى

متعامل في سوق أبوظبي (الاتحاد)
24 نوفمبر 2022 01:30

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات أمس وربح رأسماله السوقي نحو 21.8 مليار درهم وسط سيولة قياسية تجاوزت 3 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «أي أند». وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية الجلسة مقارنة بنحو 2.518 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول، بينما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 581.9 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 3.33 مليار درهم موزعة بواقع 3.09 مليار درهم في سوق أبوظبي و248.06 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 479.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21 ألف صفقة.
وشهد سهم مجموعة «أي آند - اتصالات سابقاً» في سوق أبوظبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة بقيمة تجاوزت 5.7 مليار درهم على 59.8 مليون سهم. وشهد أداء سوق أبوظبي دعما بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.97% و«الدار العقارية» بنسبة 2.02% و«العالمية القابضة» 1.7% و«أبوظبي الإسلامي» 1.6% و«فيرتيغلوب» 1.3% و«الياه سات» 1.15% و«بروج» 0.74% و«أي آند» 0.72% و«موانئ أبوظبي» 0.52%.وتصدر «أي آند» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 1.57 مليار درهم تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 298 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بنحو 187.19 مليون درهم.
وفى سوق دبي، ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.38% و«سوق دبي المالي» 0.64% و«سالك» 0.44% و«شعاع كابيتال» 1.41% و«أرامكس» 0.27% و«أمانات القابضة» 1.09% و«أملاك للتمويل» 0.8%.وتصدر«إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 40.15 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» 31.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الإمارات
سوق دبي المالي
الأسواق المالية
الأسهم الإماراتية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الإمارات
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اليوم 20:26
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
الرياضي
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
اليوم 20:15
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
الرياضي
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
اليوم 19:57
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
دنيا
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©