22 مليار درهم مكاسب «سوق أبوظبي» وسط صفقات كبرى

أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تداولات أمس وربح رأسماله السوقي نحو 21.8 مليار درهم وسط سيولة قياسية تجاوزت 3 مليارات درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «أي أند». وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية الجلسة مقارنة بنحو 2.518 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس الأول، بينما وصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي إلى 581.9 مليار درهم. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 3.33 مليار درهم موزعة بواقع 3.09 مليار درهم في سوق أبوظبي و248.06 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 479.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21 ألف صفقة.

وشهد سهم مجموعة «أي آند - اتصالات سابقاً» في سوق أبوظبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة بقيمة تجاوزت 5.7 مليار درهم على 59.8 مليون سهم. وشهد أداء سوق أبوظبي دعما بارتفاع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.97% و«الدار العقارية» بنسبة 2.02% و«العالمية القابضة» 1.7% و«أبوظبي الإسلامي» 1.6% و«فيرتيغلوب» 1.3% و«الياه سات» 1.15% و«بروج» 0.74% و«أي آند» 0.72% و«موانئ أبوظبي» 0.52%.وتصدر «أي آند» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 1.57 مليار درهم تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 298 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» بنحو 187.19 مليون درهم.

وفى سوق دبي، ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.38% و«سوق دبي المالي» 0.64% و«سالك» 0.44% و«شعاع كابيتال» 1.41% و«أرامكس» 0.27% و«أمانات القابضة» 1.09% و«أملاك للتمويل» 0.8%.وتصدر«إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 45.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 40.15 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» 31.7 مليون درهم.