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طيران الإمارات تسير رحلتين يومياً إلى كولومبو

طيران الإمارات تسير رحلتين يومياً إلى كولومبو
24 نوفمبر 2022 01:30

دبي (وام)

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تعتزم طيران الإمارات تشغيل رحلة يومية مباشرة ثانية بين دبي وكولومبو اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل لتلبية طفرة الطلب الموسمية على السفر.
وسترفع الخدمة الجديدة «ئي كيه 648/ 649» عدد الرحلات اليومية بين المدينتين إلى ثلاث منها رحلتان مباشرتان من دون توقف وواحدة عبر ماليه عاصمة المالديف.
وستعمل خدمة طيران الإمارات اليومية الجديدة مباشرة بين دبي وكولومبو ما عدا خلال المدة من 16 إلى 30 ديسمبر المقبل حيث تتوقف الرحلة من دبي إلى كولومبو في ماليه.
واعتبارا من 1 إلى 15 ديسمبر المقبل ومن 31 ديسمبر إلى 26 مارس 2023 ستغادر الرحلة «ئي كيه 648» مطار دبي الدولي في الساعة 4:10 عصراً كل يوم وتصل إلى كولومبو في الساعة 9:55 ليلاً. وتعمل الرحلة «ئي كيه 648»عبر ماليه من 16 إلى 30 ديسمبر وخلال تلك المدة ستغادر دبي في الساعة 10:30 صباحاً وتصل إلى ماليه في الساعة 2:45 بعد الظهر وتغادر إلى كولومبو في الساعة 5:15 مساءً وتصل إلى كولومبو في الساعة 7:15 مساءً.
أما رحلة العودة «ئي كيه 649» فتغادر كولومبو في الساعة 2:55 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 5:55 صباحاً وذلك خلال المدة من 1 ديسمبر 2022 وحتى 26 مارس 2023 «جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل مدينة». وتخدم طيران الإمارات كولومبو بطائراتها الحديثة البوينج 777-300ERبتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى والأعمال والسياحية.

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