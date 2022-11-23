«أغذية» تتوسع في الشرق الأوسط وباكستان

أبوظبي (وام)

أكد آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، أن الشركة تتطلع إلى توسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان عن طريق تنفيذ مجموعة من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية، بما يتماشى مع الهدف المتمثل في ريادة السوق الإقليمية لقطاع الأغذية والمشروبات بحلول 2025.

وقال سميث لـ«وام»، إن المجموعة نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة استحواذات جديدة ولديها القدرة على تمويل عمليات استحواذ إضافية في حال كانت فرص الاستثمارات المتاحة تتناسب مع معايير استراتيجية المجموعة للاندماج والاستحواذ. وذكر سميث أن «أغذية» لديها مركز مالي قوي، بالإضافة إلى سيولة ورصيد نقدي يبلغ 1.1 مليار درهم، بما يسمح بتنفيذ العديد من الاستحواذات خلال الفترة المقبلة، مع قدرتها للاقتراض حتى 1.5 مليار درهم، مؤكداً على أن المجموعة لا تركز فقط على شراء العلامات التجارية لتحسين الأرباح النهائية، ولكن تسعى إلى إضافة قيمة حقيقية للشركة والمساهمين. وأشار إلى أن المجموعة تمضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 60% في مجموعة «عوف» المصرية، مشيراً إلى أن إتمام الاستحواذ لا يزال رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة وشروط الإغلاق المعتادة.

وقال سميث: إن «أغذية» لديها خطط للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي سيتم الإعلان عنها في المدي القريب، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المجموعة وافق مؤخراً على استثمار 84 مليون درهم لتشييد منشأة صناعية جديدة لشركة النبيل للصناعات الغذائية في مدينة جدة، ومن المستهدف البدء في عملية الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار الجديد في غضون الشهور القليلة القادمة.