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الاقتصادي

اتفاقية إعادة تأمين بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«تأمين التجارة الأفريقية»

اتفاقية إعادة تأمين بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«تأمين التجارة الأفريقية»
24 نوفمبر 2022 01:28

دبي (وام) 

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وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ووكالة تأمين التجارة الأفريقية، اتفاقية إعادة تأمين متبادلة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين البلدين، من خلال تسهيل الحصول على تأمين الائتمان التجاري وحلول التمويل للشركات.
تأتي الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في مارس من العام الماضي لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمصدرين، من خلال تعزيز وعيهم بأهمية ائتمان الصادرات وحلول التمويل، وحثهم على تجربة الحلول المتاحة للحد من المخاطر التجارية والسياسية.
بموجب الاتفاقية التي وقعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومانويل موسيس الرئيس التنفيذي من ووكالة تأمين التجارة الأفريقية، يتعاون الطرفان لدعم المشاريع الإماراتية والأفريقية المشتركة في بلديهما، إضافة إلى مبادراتهما التعاونية في بلدان أخرى.

الاتحاد لائتمان الصادرات
الإمارات
شركة الاتحاد لائتمان الصادرات
الائتمان التجاري
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