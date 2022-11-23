«دبي للسلع المتعددة» و«سيف جولد» يوقعان اتفاقية

دبي (الاتحاد)

وقعت «سيف جولد» (SafeGold)، منصة تداول الذهب الرقمي الآسيوية، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، لرقمنة الاستثمار في الذهب وتمكين بناء منظومة رقمية مزدهرة لسوق الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة قيمته 20 مليار دولار.

ستوفر هذه الشراكة منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بدايةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الحلول التكنولوجية الخاصة التي تُتيحها منصة «سيف جولد» والريادة الاستثنائية لمركز دبي للسلع المتعددة في مجال السلع وتقنيات التشفير – الكريبتو.

ستُخزن سبائك الذهب المادية في خزائن آمنة ومُعتمدة بضمانات صادرة عن منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل مركزي تتسم بالشفافية، تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة.

وقع الاتفاقية غوراف ماتهور، المؤسس والمدير الإداري لمنصة «سيف جولد» وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.