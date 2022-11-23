الخميس 24 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دبي للسلع المتعددة» و«سيف جولد» يوقعان اتفاقية

غوراف ماتهور وأحمد بن سليم يوقعان الاتفاقية (من المصدر)
24 نوفمبر 2022 01:28

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»

وقعت «سيف جولد» (SafeGold)، منصة تداول الذهب الرقمي الآسيوية، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، لرقمنة الاستثمار في الذهب وتمكين بناء منظومة رقمية مزدهرة لسوق الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة قيمته 20 مليار دولار.
ستوفر هذه الشراكة منظومة للشهادات الرقمية المدعومة بالذهب بدايةً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الحلول التكنولوجية الخاصة التي تُتيحها منصة «سيف جولد» والريادة الاستثنائية لمركز دبي للسلع المتعددة في مجال السلع وتقنيات التشفير – الكريبتو.
ستُخزن سبائك الذهب المادية في خزائن آمنة ومُعتمدة بضمانات صادرة عن منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي عبارة عن سجل مركزي تتسم بالشفافية، تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية الذهب والسلع المخزنة في منشآت الدولة. 
وقع الاتفاقية غوراف ماتهور، المؤسس والمدير الإداري لمنصة «سيف جولد» وأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

دبي
الإمارات
مركز دبي للسلع المتعددة
تداول الذهب
سوق الذهب
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الإمارات
ملك الأردن يغادر الدولة بعد زيارة عمل
اليوم 20:26
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
الرياضي
1000 عامل يتنافسون في سباق الجري بـ «الدورة العمالية»
اليوم 20:15
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
الرياضي
اتحاد الكرة يستعرض برنامج إعداد «الأبيض» لـ«خليجي 25»
اليوم 19:57
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
دنيا
الأوساط العلمية قلقة على «تويتر»
اليوم 19:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©