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«الشارقة للسياحة والسفر» يناقش استدامة القطاع

«الشارقة للسياحة والسفر» يناقش استدامة القطاع
23 نوفمبر 2022 01:37

الشارقة (الاتحاد) 

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بمشاركة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بكلمة افتتاحية رئيسية للحدث، يجمع «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» الذي تنظمه «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» غداً الخميس، في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «بناء مستقبل مستدام للسياحة»، نخبة من الخبراء وصناع القرار والمؤثرين والمتخصصين بصناعة السفر والسياحة والطيران والضيافة وإدارة الوجهات، في سلسلة جلسات وندوات حوارية، لمناقشة أوضاع ومستقبل صناعة السياحة الواعد. 
كما يناقش دور التكنولوجيا الحديثة في ازدهارها وتطورها واستدامتها، وطرح مواضيع حول أهمية تطويع الابتكارات الذكية في تطوير البنى التحتية للقطاع السياحي من خلال استخدام تقنيات الجيل القادم والذكاء الاصطناعي والميتافيرس لتحسين التجربة السياحية وتقديم منتجات مبتكرة من شأنها أن تدعم المنظومة الاقتصادية والسياحية على حد السواء. وتقدم الدورة التاسعة من المنتدى للجمهور فرصة حضور عدد من جلسات وندوات المنتدى، الذي يشكل منصة لتوجيه وتطوير صناعة السفر والسياحة والضيافة، وتحفيزها وترسيخها، حيث تضم نخبة من المتحدثين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية والعالم، لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بصناعة السفر والسياحة.
وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «نتطلع إلى حوارات مثمرة ونقاشات بنّاءة وأفكار إبداعية، وإلى تبادل الرؤى المبتكرة والتجارب والخبرات الهادفة التي تثري معارف الزوار حول أوضاع القطاع السياحي ومستجداته وتوجهاته المستقبلية، وعلاقته بالتكنولوجيا والاستدامة، والتي سيناقشها نخبة من المسؤولين والمتخصصين في صناعة السفر والسياحة والطيران وإدارة الوجهات».

الإمارات
الشارقة
السياحة
عبدالله بن طوق
هيئة الإنماء التجاري والسياحي
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