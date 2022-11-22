مطارات دبي تتوقع 64.3 مليون مسافر في 2022

دبي (الاتحاد)

توقعت مطارات دبي التعامل مع 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في العام الجاري، في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي الذي حققه المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقالت في بيان إن مطار دبي شهد أداءً قوياً مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر. واستقبل المطار نحو 18.5 مليون مسافر خلال الربع الثالث من عام 2022، ليصل بذلك عدد المسافرين خلال ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل المطار ما يقرب من 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2020 قبل بداية الجائحة العالمية.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «شهدنا أداءً قوياً خلال هذا العام وارتفاعاً مطرداً في أعداد المسافرين بما يتجاوز توقعاتنا. يجسد هذا الأداء المبهر نتائج التعاون المثمر والجهود الدؤوبة من جميع الشركاء الاستراتيجيين ومجتمع الطيران في دبي، بهدف توفير خدمات وفق أعلى المعايير وتقديم تجربة سفر استثنائية».

أرقام وإحصائيات

سجل مطار دبي الدولي زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18.456 مليون مسافر في تلك الفترة، مستقبلاً نحو 46.341 مليون مسافر بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 167.9% على أساس سنوي. وتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 72% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

حركة الشحن

تأثرت حركة الشحن بسبب تخفيض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وتوجيه بعض رحلات الركاب إلى مطار دبي ورلد سنترال في شهر مارس الماضي، إذ بلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 397.676 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بإجمالي 1.307.691 طناً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مسجلة تراجعاً بنسبة 23.3%.

الرحلات الجوية

بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 98.577 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي إلى 274.911 رحلة، بزيادة نسبية تقدر بنحو 159.5% على أساس سنوي.