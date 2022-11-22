الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مطارات دبي تتوقع 64.3 مليون مسافر في 2022

مطارات دبي تتوقع 64.3 مليون مسافر في 2022
23 نوفمبر 2022 01:38

دبي (الاتحاد) 

توقعت مطارات دبي التعامل مع 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في العام الجاري، في ظل مؤشرات الأداء الاستثنائي الذي حققه المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وقالت في بيان إن مطار دبي شهد أداءً قوياً مع بداية النصف الثاني من العام الجاري، ليتجاوز بذلك متوسط أعداد المسافرين الشهري البالغ 6 ملايين مسافر. واستقبل المطار نحو 18.5 مليون مسافر خلال الربع الثالث من عام 2022، ليصل بذلك عدد المسافرين خلال ثلاثة أشهر إلى مستويات ما قبل الجائحة، حيث استقبل المطار ما يقرب من 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2020 قبل بداية الجائحة العالمية.
وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «شهدنا أداءً قوياً خلال هذا العام وارتفاعاً مطرداً في أعداد المسافرين بما يتجاوز توقعاتنا. يجسد هذا الأداء المبهر نتائج التعاون المثمر والجهود الدؤوبة من جميع الشركاء الاستراتيجيين ومجتمع الطيران في دبي، بهدف توفير خدمات وفق أعلى المعايير وتقديم تجربة سفر استثنائية».

أرقام وإحصائيات
سجل مطار دبي الدولي زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18.456 مليون مسافر في تلك الفترة، مستقبلاً نحو 46.341 مليون مسافر بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 167.9% على أساس سنوي. وتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 72% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

أخبار ذات صلة
اختتام فعاليات الحوار العسكري الإماراتي الأميركي المشترك
الإمارات تدعو المجتمع الدولي للتعاون مع «الإنتربول»

حركة الشحن
تأثرت حركة الشحن بسبب تخفيض الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي وتوجيه بعض رحلات الركاب إلى مطار دبي ورلد سنترال في شهر مارس الماضي، إذ بلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 397.676 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الثالث من العام الحالي، بإجمالي 1.307.691 طناً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، مسجلة تراجعاً بنسبة 23.3%. 

الرحلات الجوية
بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 98.577 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات بداية من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي إلى 274.911 رحلة، بزيادة نسبية تقدر بنحو 159.5% على أساس سنوي.

دبي
الإمارات
مطارات دبي
مطار دبي
مطار دبي الدولي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©