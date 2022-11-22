«جلف كابيتال» تفتتح مقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت «جلف كابيتال» مقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمي. وحصلت الشركة أيضاً على موافقة مبدئية لنيل ترخيص لإدارة الأصول من الهيئة المنظمة للخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي. ويأتي افتتاح المقر الجديد عقب تدشين الشركة مؤخراً مكاتب في كل من القاهرة وسنغافورة واستقطاب فرق عمل متخصصة في مجال الملكية الخاصة للعمل في تلك المدينتين، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة انطلاقاً من موقعها البارز للاستفادة من النمو الهائل وغير العادي في عموم المنطقة التي تعرف بممر غرب-شرق آسيا.

وعند حصولها على الترخيص الكامل من الهيئة التنظيمية للخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ستتمكن «جلف كابيتال» من ممارسة نشاطات إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي وانطلاقاً منه.

وتتولى الشركة إدارة 2.5 مليار دولار من الأصول حيث أغلقت حتى هذا التاريخ 37 استثماراً. تركز الشركة اهتمامها على الاستثمار في القطاعات المرنة وسريعة النمو مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة.

وافتتح معالي خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، المقر الجديد بحضور ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وحارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة «جلف كابيتال»، وخليفة الكندي، نائب رئيس مجلس إدارة «جلف كابيتال»، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقال معالي حارب الدرمكي خلال الافتتاح: «بهذه الخطوة، نحن نجدد التزام «جلف كابيتال» لمستثمرينا ومساهمينا بأن نراعي أعلى المعايير في عملياتنا المعنية بإدارة الأصول، لنعكس بذلك أفضل الممارسات العالمية التي كرسها سوق أبوظبي العالمي في معايره وأنظمته».

وقال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال»: «يعتبر سوق أبوظبي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً يقدم بيئة دينامية ومتطورة للقطاع الاستماري والمالي. وهو منصة الانطلاق المثالية للمرحلة التالية من نمو ‹جلف كابيتال› مع استمرارنا في جذب مستثمرين عالميين وإقليميين إلى صناديقنا الاستثمارية ومع توطيدنا لموقع ‹جلف كابيتال› باعتبارها شركة الملكية الخاصة التي تستثمر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى جنوب وجنوب شرق آسيا، وهو الممر الاستثماري الأسرع نمواً في العالم في الوقت الحاضر».