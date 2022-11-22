«الدار» تستحوذ على قطعة أرض في رأس الخيمة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية «الدار» استحواذها على قطعة أرض مميّزة مُطلة على واجهة بحرية تمتد على مساحة تزيد على 40.000 متر مربع في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة. وقامت الدار بشراء قطعة الأرض من شركة «مرجان»، المطوّر الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، تمهيداً لتطوير مشروع سكني فريد من نوعه على الجزيرة.

وتعتزم الدار دمج هذه الأرض مع قطعة أرض أخرى، قامت بشرائها ضمن صفقة استحواذها على منتجع وسبا «دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان» خلال وقت سابق من العام الجاري، بهدف إنشاء مجتمع سكني متعدد الاستخدامات يُطل على بحر العرب. ويمثّل هذا المشروع، المقرر إطلاقه في عام 2023، أول المجتمعات السكنية الفاخرة التي تطوّرها شركة الدار في رأس الخيمة، وسوف يوفر مجموعة متنوعة من 2000 شقة فاخرة، مع خيارات واسعة من مساحات التجزئة ونادٍ شاطئي مميّز، بالإضافة إلى شاطئ خاص يمتد على طول 2 كيلومتر.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تعد رأس الخيمة سوقاً جاذبةً تزخر بالعديد من المقومات والإمكانات الفريدة بالنسبة لشركة الدار، وذلك بفضل تركيبتها السكانية وأساسيات سوقها القوية وما تتمتع به من ديناميات نمو راسخة. وتكتسب الإمارة زخماً متواصلاً كونها وجهةً جاذبةً للعيش والاستثمار، مستفيدةً من عودة النشاط إلى قطاع الضيافة والسياحة الفاخرة واستمرار الجهود والمبادرات المبذولة في ترجمة استراتيجية الإمارة المتمثّلة في جذب الاستثمارات والمقيمين والزوّار».

من جانبه، قال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: «يوفر لنا هذا الاستحواذ فرصة للمشاركة في تعزيز مكانة جزيرة المرجان كوجهة جذابة لأسلوب الحياة العصرية من خلال الاستفادة من خبرة الدار في تطوير بعض أكثر المجتمعات رغبةً وإقبالاً في أبوظبي»