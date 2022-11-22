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الاقتصادي

«اتحاد المصارف» يؤكد أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

«اتحاد المصارف» يؤكد أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
23 نوفمبر 2022 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد اتحاد مصارف الإمارات، ضرورة دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر تسهيل وصولها إلى الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لها للقيام بدورها المهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تعمل فيها وتوفير المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الاتحاد عن فرص النمو وابتكار حلول رقمية للخدمات المصرفية المقدمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
وناقشت ورشة العمل الفرص المتاحة لتحسين المنظومة المصرفية وابتكار حلول مصرفية ومالية تلبي متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تعزيز تجربتها المصرفية، خاصةً في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام. 
وافتتح جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات أعمال الورشة بورقة عن أهمية القطاع في دولة الإمارات، وقدم أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ورقة عن المبادرات الحكومية لدعم القطاع. 

اتحاد المصارف
الإمارات
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الخدمات المصرفية
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