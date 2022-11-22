«فيتش» تثبت تصنيف «الاتحاد لائتمان الصادرات» عند «AA»

دبي (الاتحاد)

حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على تصنيف «AA» «قوي جداً» للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، للسنة الرابعة على التوالي.

وثبّتت فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- «قوي جداً» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وحسب بيان أمس، هناك عوامل رئيسية أخرى دعمت هذا التصنيف، يأتي في مقدمتها ملكية الاتحاد لائتمان الصادرات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كون الشركة تمتلك رأسمال قوي مع عدم وجود ديون في إطار هيكلها الرأسمالي، فضلاً عن استثماراتها المخصصة بشكل حصيف، وبرنامجها القوي لإعادة التأمين، والاكتتاب المربح.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية في دولة الإمارات بشكل عام، كما يؤكد الجدارة الائتمانية للشركة وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية».

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «هذا الإنجاز يمثل انعكاساً للثقة العالية من جهات الصناعة العالمية في شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال حماية الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والعاملة في القطاع غير النفطي ضد مخاطر عدم السداد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماسيمو فالسيوني: «هذه التصنيفات الواعدة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للاستثمار من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل بأقساط مخفضة ودون الحاجة إلى إجراء تقييمات مطولة للتسهيلات الائتمانية، والذي بدوره سيسهم بشكل حيوي في خلق نظام بيئي فعال من الشراكات تسهم في ازدهار الدولة وتقدمها».