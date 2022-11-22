إطلاق 5 مشاريع عقارية في معرض «سيتي سكيب جلوبال»

يوسف العربي (دبي)

شهد معرض «سيتي سكيب» الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري إطلاق 5 مشروعات عقارية جديدة في الإمارات.

وأطلقت كل من شركة «أراد» العقارية وشركة «شوبا» العقارية مشروعين لكل منهما، وكشفت شركة رواسي العقارية، عن مشروع فلل نسيم البحر، فيما وقعت شركة عزيزي و«دبي الجنوب» اتفاقية لشراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة.

وقال أليكس هوف مدير معرض «سيتي سكيب دبي» لـ«الاتحاد»: إن إطلاق المشروعات الجديدة يأتي تأكيداً لقوة القطاع العقاري في الإمارات، واستيعاب السوق لجزء كبير من المعروض وحاجته لطرح المزيد من المشروعات التي تتناسب مع الطلب الراهن».

وأضاف أن القطاع العقاري في الإمارات يشهد نمواً وتطورات مستمرة، إلا أن المشاريع المستدامة تعتبر أكثر التوجهات المستقرة في السوق خلال السنوات القليلة الماضية.

أزاليا وجوري هيلز

وأعلنت «أرادَ» العقارية خلال المعرض عن إطلاق مشروع «أزاليا» الذي يمثل المرحلة الرابعة من مجتمع مَسار في الشارقة، لافتة إلى أنه تم إطلاق أزاليا قبل الموعد المحدد نتيجة للطلب الكبير على المراحل الثلاث الأولى من مَسار، والتي تم بيعها بالكامل.

وتضم أزاليا 566 منزلاً تشمل عدة خيارات من المنازل الريفية من غرفتي نوم وصولاً إلى الفلل الفاخرة من ست غرف نوم، والتي تم طرحها للمرة الأولى في مجتمع مَسار.

وتبلغ قيمة المبيعات الإجمالية في مَسار 8 مليارات درهم، ويضم في مجمله 4 آلاف منزل ضمن ثمانية أحياء مسوّرة يربط بينها محور مركزي أخضر مع أكثر من 50 ألف شجرة، تم بيع أكثر من 30% من المخطط الرئيسي بالكامل. وكشفت «أرادَ» النقاب عن أول مشروع لها في دبي من خلال الإعلان عن إطلاق مشروع «جوري هيلز» في عقارات جميرا للجولف، ويضم المشروع باقة من الفلل الفاخرة ويمثّل أحدث مرحلة سكنيّة ضمن المخطط الرئيسي لمجتمع عقارات جميرا للجولف العملاق، والذي يمتد على مساحة 40 مليون قدم مربعة، ويضم 294 منزلاً فاخراً بجوار ملعبين لبطولات الجولف العالمية.

شوبا هارتلاند 2

وأطلقت شوبا العقارية مشروعها الجديد «شوبا هارتلاند 2»، المشروع العقاري متعدد الاستخدامات، خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض «سيتي سكيب دبي 2022».

ويمتدُّ «شوبا هارتلاند 2» على مساحة 8 ملايين قدم مربعة، ويشتمل المشروع على فلل تتراوح بين خمس وست غرف نوم، وشقق سكنية تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، ضمن مجتمع سكني مُسوَّر.

شوبا العقارية

وأطلقت «شوبا العقارية»، خلال أول أيام معرض سيتي سكيب مشروعها الجديد «شوبا ون»، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السكنية في دبي.

ويتألف «شوبا ون» من خمسة أبراجٍ متصلة، وهو ناطحة سحابٍ تمثلُّ إضافةً متميزة إلى المشهد العمراني في دبي. ويتيح المشروع إطلالاتٍ ساحرة على الواجهة البحرية، ويحتوي على شقق سكنية تتراوح من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم، وشقق «دوبلكس» تتراوح من غرفتين إلى أربع غرف نوم.

نسيم البحر

وكشفت شركة رواسي العقارية، مطور العقارات في إمارة الفجيرة، عن مشروع فلل نسيم البحر، الذي طورته في إمارة الفجيرة، وفق أرقى معايير الاستدامة، وعلى بعد دقيقتين من الشاطئ يضم المشروع 80 فيلا مصممة على غرار «تاون هاوس»، تقع في أحضان مشروع يمتد على مساحة 18.000 متر مربع. ويُعد أول مشروع سكني مستدام جاهز للتسليم، حاصل على تصنيف لؤلؤتين من «استدامة» وتم إنشاء المشروع وفق رؤية مستقبلية، تستهدف تطوير مجتمع عالمي مستدام.

اتفاقية بين «عزيزي» و«دبي الجنوب»

أعلنت عزيزي، للتطوير العقاري، عن إبرام صفقة مع دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات.

وبموجب هذه الصفقة، استحوذت عزيزي على قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 15 مليون قدم مربعة، وتقع في أكثر المناطق المرجحة للنمو في الإمارة.

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل عزيزي لتطوير هذه القطعة الكبيرة، حيث ستبلغ قيمة المشروع عشرات المليارات، وستضم أكثر من 24 مليون قدم مربعة من المساحة المبنية الإجمالية.

وفي إطار الاتفاقية ذاتها، ستكون عزيزي المطور الرئيسي المسؤول عن تشييد مباني المشروع وطرقه الداخلية وبنيته التحتية.