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1.8 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

1.8 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
23 نوفمبر 2022 01:33

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.8 مليار درهم في ختام تداولات جلسة، أمس، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة، بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و407.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 611.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10359.98 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10392.58 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3330.09 نقطة.
وارتفع في سوق أبوظبي سهم «بيانات» 7.3% و«كيو القابضة» 2.91% و«أبوظبي الإسلامي» 2.19% و«الدار العقارية» 1.36% و«طاقة» 0.54% و«ملتيبلاي» 0.21% و«أبوظبي الأول» 0.11%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 218.27 مليون درهم. وفي سوق دبي، ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.38% و«شعاع كابيتال» 2.16% و«سالك» 0.44% و«دو» 0.17% و«أمانات القابضة» 0.12%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بأكثر من 118.3 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 109.3 مليون درهم وارتفع بنسبة 14.8%.

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