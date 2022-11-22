11 مليون مسافر على متن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»

دبي (وام)

احتفلت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» هذا الشهر بمرور خمس سنوات على تفعيل شراكتهما الواسعة وتوحيد جهودهما، ما أتاح لأكثر من 11 مليون عميل مواصلة سفرهم بسلاسة على أكثر من 250 ألف رحلة منذ إطلاق الشراكة في عام 2017.

وشكلت فوائد الشراكة المبتكرة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» النموذج المعتاد لمشاركة الرموز، وتشمل الآن تكاملاً للشبكة وتحسيناً لجداول الرحلات وسلاسة الانتقال في مطار دبي الدولي بين المبنيين 2 و3 ونقل الأمتعة على كامل خط الرحلة، بالإضافة إلى مزايا الولاء المتبادلة بموجب برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» المشترك لعملاء الناقلتين.

ويمكن للعملاء الوصول إلى 215 وجهة في 98 دولة عبر دبي مع توافر خيارات للسفر على أكثر من 250 رحلة رمز مشترك. ويستطيع عملاء «طيران الإمارات» حجز رحلاتهم إلى أكثر من 80 وجهة فريدة لـ«فلاي دبي»، في حين يتوافر لعملاء «فلاي دبي» الاختيار من بين أكثر من 99 وجهة للسفر مع «طيران الإمارات». ومن الوجهات المفضلة للعملاء سواء للعمل أم السياحة كاتماندو والكويت وجزر المالديف وزنجبار.

يتمتع العملاء في مطار دبي الدولي بإنهاء إجراءات سفرهم بسلاسة ووصول سهل إلى صالات «طيران الإمارات» في المبنى 3 وصالة «فلاي دبي» في المبنى 2 وزمن انتظار معقول، حيث تقوم كلتا الناقلتين بتوسيع جداول رحلاتهما وتوفير مواصلة السفر بسهولة على رحلات فلاي دبي إلى 33 وجهة انطلاقاً من المبنى 3 الخاص بطيران الإمارات في مطار دبي الدولي.

ينتقل شهرياً أكثر من 270 ألف مسافر على رحلات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» اللتين تواصلان إضافة المزيد من الرحلات إلى جداولهما، ما يوفر للعملاء مزيداً من المرونة إلى وجهات مثل البحرين والكويت وكراتشي وجزر المالديف والمدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

وتواصل الناقلتان أيضاً توسيع شبكتيهما حيث استأنفت «طيران الإمارات» مؤخراً تشغيل رحلاتها إلى ريو دي جانيرو وبوينس آيرس.

كما نمت شبكة «فلاي دبي» بدرجة غير مسبوقة في عام 2022، إذ أطلقت خدمات جديدة إلى مزيد من الوجهات، منها على سبيل المثال لا الحصر، العلا ونمنجان وأوش وبيزا وسمرقند.

كما أعلنت «فلاي دبي» عن خطط لإطلاق خدمات جديدة في عام 2023 إلى كل من جان «جزر المالديف» وكالياري وميلانو- بيرغامو «إيطاليا» وكورفو «اليونان» وكرابي وباتايا «تايلاند»، بالإضافة إلى استئناف الرحلات إلى كل من أبها وحائل والهفوف وتبوك في المملكة العربية السعودية.

تستثمر «طيران الإمارات» أكثر من ملياري دولار أميركي في برنامج شامل لتحديث 120 طائرة وتجهيزها بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وتوفير قوائم طعام أفضل وخيارات أكثر استدامة.