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انطلاق «أوتوميكانيكا دبي» بمشاركة 1145 جهةً من 53 دولة

انطلاق «أوتوميكانيكا دبي» بمشاركة 1145 جهةً من 53 دولة
23 نوفمبر 2022 01:31

دبي (الاتحاد) 

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انطلق معرض أوتوميكانيكا دبي، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.
تستعرض الفعالية الممتدة لثلاثة أيام مجموعةً واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات وأحدث الابتكارات من المنطقة والعالم، فضلاً عن توفير منصةٍ لخبراء القطاع تتيح لهم التواصل وتبادل الرؤى والأفكار.
وتشهد الدورة الـ 19 من المعرض الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت تركيزاً على التقنيات والابتكارات، بمشاركة 1145 جهةً عارضة من 53 دولة و20 جناحاً وطنياً، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والهند ومصر وفرنسا، بنسبة نمو 98% مقارنةً بعام 2021.
ويمتد المعرض هذا العام على 11 قاعة تغطي ستة قطاعات، تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والإكسسوارات ومعدات زينة السيارات، والإطارات والبطاريات، والتصليح والصيانة، وغسيل وتجديد السيارات.
وتشارك رابطة هونج كونج لقطع غيار السيارات للمرة الأولى في المعرض، حيث أطلقت جناحها الوطني رسمياً هذا العام مع جهاتٍ عارضة من جميع مفاصل القطاع.
وتعود أكاديمية أوتوميكانيكا مجدداً هذا العام على مدار أيام المعرض الثلاثة، لتجمع نخبةً من المتحدثين المتخصصين في القطاع، أمثال كايل ويبر، مدير رحلة العملاء والابتكار لدى سير، أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة، وعاصف خان، مستشار القطاع لدى ساب.

معرض أوتوميكانيكا دبي
معرض أوتوميكانيكا
دبي
الإمارات
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