«سوق أبوظبي» يستضيف وفداً من المشاهير ورواد الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية وفداً من «Access Abu Dhabi» البرنامج الذي أطلقته شركة «مافن جلوبال آكسس» بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، والذي يهدف إلى دعم الشركات الراغبة في توسعة أعمالها على الصعيد الدولي عبر أبوظبي. وضم الوفد أسطورتين من عالم الرياضة هما باتريس إيفرا وميتا وورلد بيس، إلى جانب المستثمر ورائد الأعمال الأميركي ونجم برنامج «شارك تانك» كيفن أوليري.

وفي سياق سعيه لاستكشاف فرص توسيع الأعمال في أبوظبي، قام الوفد بجولة تعريفية للاطلاع على المرافق الموجودة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعرّفوا عن كثب على الدور الرائد للسوق في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي.