1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 468 مبايعة بقيمة 1.55 مليار درهم منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 409.18 مليون درهم و420 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 77 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 325.87 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 216.8 مليون درهم و66 رهن فلل وشقق بقيمة 109.06 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 161 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 21 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 58.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 11 مليون درهم.