السعودية تطلق موسم «سياحة الشتاء»

الرياض (الاتحاد) أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، الهوية الموحدة لشتاء السعودية، بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

ودعت الهيئة السعودية للسياحة، مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، إلى استخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تقوم بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى، والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت تقويم الفعاليات والمواسم، والذي يضم الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم كافة التي تشهدها المملكة، ويتم تحديثه بصورة مستمرة، ليقوم بتسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم، واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة التي تناسب الأذواق كافة.