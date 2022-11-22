الأربعاء 23 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

السعودية تطلق موسم «سياحة الشتاء»

جانب من العاصمة السعودية
22 نوفمبر 2022 21:15

الرياض (الاتحاد) أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، الهوية الموحدة لشتاء السعودية، بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

ودعت الهيئة السعودية للسياحة، مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، إلى استخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.

أخبار ذات صلة
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الشهراني.. «الحالة مستقرة»

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تقوم بجهود ترويجية متواصلة لجذب السياح من داخل المملكة وخارجها من خلال العمل مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في الترويج للمواسم والفعاليات الكبرى، والمنتجات والتجارب السياحية للشرائح المستهدفة داخل المملكة وخارجها.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت تقويم الفعاليات والمواسم، والذي يضم الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم كافة التي تشهدها المملكة، ويتم تحديثه بصورة مستمرة، ليقوم بتسهيل مهمة السياح والزوار في تخطيط رحلاتهم، واختيار أفضل الفعاليات والمواسم والأنشطة التي تناسب الأذواق كافة.

السعودية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
دنيا
الكشف عن أكثر الهواتف تطوراً من «Vivo»
اليوم 12:30
جوجل
دنيا
جوجل تخص أندرويد بميزة جديدة تحمي من الهجمات
اليوم 12:30
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
الرياضي
البرازيل تدشن حفل «الرقصة السادسة»
اليوم 11:58
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
الرياضي
المالكي: لدينا مدرب «مجنون»!
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©