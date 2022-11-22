وقعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" اتفاقية مع شركة "برق إلكتريك" لتصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز في اعتماده الأساسي على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول ذكية للتنقّل الكهربائي، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، وتحسين خدمات النقل، بما في ذلك تعزيز التكامل في نظام الخدمات اللوجستية وتحديث وسائل النقل لدعم عملية التنمية الشاملة في المملكة.

وتمتد هذه الاتفاقية التعاونية إلى ثلاثة أعوام تبدأ بالمرحلة الأولى "البحث وتحليل الفجوات" وتنتقل بعدها إلى "تطوير النموذج الأولي للمنتج" لتصل إلى "اختبار النموذج الأولي للمنتج"، ليتم بعد ذلك تفعيل استخدام الشاحنات الكهربائية في خدمات "سبل".

وأوضح المهندس منيف صالح المنيف، مدير عام الابتكار في "سبل"، أن هذه الخطوة تتواءم مع التوجه الدولي نحو تحويل الاقتصادات وتنويعها؛ وتؤكد سعي "سبل" إلى مواكبة هذا التطور والمنافسة العالمية. انطلاقاً من رؤية "سبل" بأن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية اللوجستية بتقديم قيمة مضافة لعملائها ولربط المملكة بالعالم، من خلال تطوير الخدمات والمنتجات لتشكل مرحلة جديدة أساسها الشغف نحو التميز.

"سبل" توقع اتفاقية مع شركة "برق إلكتريك" بهدف تصميم وتصنيع شاحنات التوصيل الكهربائية

كما أضاف المنيف "ترتبط هذه الخطوة بسعينا المستمر نحو تحفيز الإبداع والابتكار بما يخدم حلول التنقل الذكية والمستدامة لإحداث ثورة في عالم اللوجستيات، ومن خلال استخدام المركبات الكهربائية في التوصيل سنحسن من الكفاءة العمليّة للعمليات التشغيلية لعملائنا، وسنسهم في زيادة الإنتاجية والاستدامة البيئية".

وجاء في تصريح للأستاذ أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة "برق إلكتريك": "سعيدون بهذه الخطوة المميزة مع "سبلط، ونجدد عزمنا معهم على تقديم قيمة مضافة في الخدمات اللوجستية، وستكون هذه الشاحنة الكهربائية الأولى من نوعها تجارياً في المنطقة شاحنة كهربائية مصممة خصيصًا لـ "سبل"، حيث سيتم تصميم المركبة من قبل دار تصميم عالمية متخصصة في تصميم المنتجات المبتكرة لعملاء بارزين. كما سيتم تصنيع المنتج من قبل شركة (Motherson) إحدى أكبر الشركات المصنعة لمكونات صناعة السيارات في العالم والتي تعمل على توفير أفضل الحلول المستدامة مع أكثر من 250 مصنعًا حول العالم".

تتواجد شركة "برق إلكتريك" في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، وتقدم لعملائها العديد من المنتجات منها: "رينا لايت" دراجة كهربائية مصمّمة للتوصيل المحلي ضمن دائرة نصف قطرها 3 كم، "رينا ماكس" وهي سكوتر مصمّمة لغرض التوصيل السريع، و " ياس 1" وهي منصة الطائرات بدون طيار والمصمّمة للتسليم ضمن دائرة نصف قطرها 15 كم.