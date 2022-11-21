«أراد» تدرس إطلاق مشروع عقاري في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ العقارية: إن الشركة تدرس إطلاق مشروع عقاري في العاصمة أبوظبي بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية القائمة بالسوق. ونوه بأن نوعية الطلب في القطاع العقاري في الإمارات تغيرت وباتت تتركز على الوحدات العقارية الشاسعة من الفئة الفاخرة وفائقة الفخامة.

وذكر أن أداء السوق العقاري بشكل عام قوي ويسجل نسب نمو جيدة، ما يحفز الشركات العقارية على إطلاق المشروعات الجديدة. ولفت إلى أن شركة «أراد» أطلقت، خلال معرض سيتي سكيب، مشروع «جوري هيلز» في عقارات جميرا للجولف في دبي، وهو المشروع الذي يضم 294 منزلاً فاخراً بجوار ملعبين لبطولات الجولف العالمية. وأضاف بأن الخيارات السكنية في جوري هيلز بعقارات جميرا للجولف تبدأ من المنازل المتلاصقة من 3 غرف نوم، وصولاً إلى القصور الفاخرة من 6 غرف نوم. وأوضح أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع آخر في دبي قريباً.