الأراضي والأملاك: 77 مليار درهم الاستثمارات العقارية بغرض الإقامة في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي المبالغ التي تم استثمارها في عقارات دبي بغرض الإقامة 77 مليار درهم، منذ بدء العمل بالمنظومة الخاصة.

وأكدت ماجدة علي راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر سيتي سكيب دبي جلوبال 2022، الذي انطلق في دبي أمس، أن الاستثمارات توزعت بواقع 55 مليار درهم للإقامة العقارية لفترة عامين و22 مليار درهم للإقامات الطويلة الممتدة لخمس وعشر سنوات.

ومن جانبه، قال المهندس ماجد خلفان المهيري، أخصائي رئيسي بمركز «كيوب» الخاص بالإقامة، إن عدد المستثمرين المرتبطين بالإقامة الذهبية بضمان عقاري بلغ 10 آلاف مستثمر، منذ بدأ أصدرها في شهر يوليو لعام 2019، والتي تختلف عن الإقامة لعامين والتي بدأت في العام 2012.

وأوضح أنه بالنسبة لأرقام إقامة المستثمرين المرتبطين برخصة تجارية ذات غرض خاص، والتي بدأت منذ فترة طويلة نسبياً وتحديداً في العام 2012، فأشار إلى أن عدد المستفيدين تعدى 16 ألف مستثمر بقيمة استثمار قاربت الـ 55 مليار درهم.

وتابع المهيري: بالنسبة للشروط للحصول على الإقامة تتمثل في صك ملكية عقار بقيمة مليوني، وإذا كان العقار مرهون يكون المدفوع منه مليوني درهم، والشرط الثاني يتمثل في جواز السفر، مؤكداً أن نفس الإجراءات بالنسبة للمتقاعدين ولكن العقار مليون درهم والسن 55 عاماً.

وأشار المهيري، إلى أن من الشروط الأخرى والتي تختلف بحسب وضع المشروع، فإذا كان المشروع على المخطط يتم إصدار إقامة سنة، وفي حال إنجازه يتم تحويل الإقامة من سنة ثلاث سنوات.