سوق السفر العربي يحدد 5 اتجاهات لاستدامة القطاع

دبي (الاتحاد)

تمثل الاتجاهات المستدامة لشركات الطيران الصديقة للبيئة، والضيافة البيئية، ومناطق الجذب المستدامة، والمنتجات المحلية، والمبادرات الحكومية ذات التفكير المستقبلي، 5 نقاط تركيز رئيسة في سوق السفر العربي 2023، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023. تشهد النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي اجتماع أبرز الخبراء من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف مستقبل السفر العالمي الخالي من الكربون تماشياً مع شعار المعرض الرئيسي لعام 2023 «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية». وتستفيد النسخة القادمة من الحدث من مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار الأخضر، مما يوفر منصة مثالية يمكن من خلالها لمحترفي السفر والسياحة والضيافة عرض التطورات المستدامة مع تبادل المعرفة وأمثلة عن أفضل الممارسات من جميع أنحاء القطاع. وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «لن تعزز النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي أهمية العمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع السياحة في الشرق الأوسط فحسب، بل ستعرض أيضًا الخطوات العملية التي يتم اتخاذها في جميع أنحاء منطقتنا لتحقيق أهداف الاستدامة الإقليمية والعالمية».