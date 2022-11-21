«أدنوك للحفر» تستحوذ على 3 حفارات ب1.17 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة «أدنوك للحفر» اتفاقية للاستحواذ على ثلاث منصات حفر بحرية متطورة جديدة ذاتية الرفع بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم. وتُشكل تكلفة الاستحواذ ضمن الاتفاقية المذكورة جُزءاً من توجيه الشركة لمدة ثلاث سنوات بشأن النفقات الرأسمالية وخططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير أعمالها. ويؤكد التوقيع على اتفاقية للاستحواذ على ثلاث حفارات جديدة، التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها الطموحة بزيادة عدد قطع أسطول حفاراتها وتوسعة نطاق خدماتها، حسب ما أفادت الشركة في بيان. وتأتي الخطوة الأخيرة في أعقاب التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات لبيع وشراء منصات حفر جديدة شملت اتفاقية للاستحواذ على حفارتين تم التوقيع عليها في 30 مايو الماضي، واتفاقية للاستحواذ على حفارة واحدة تم إبرامها في 10 يونيو، بالإضافة إلى اتفاقية للاستحواذ على حفارة أخرى وقعتها الشركة في 24 أغسطس.

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «بصفتها ممكناً رئيسياً لتحقيق هدف (أدنوك) بزيادة سعتها الإنتاجية، تواصل (أدنوك للحفر) تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو والتطور. وتمثل عملية الاستحواذ الأخيرة خطوة مهمة ضمن سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة، وفي إطار جهودها المستمرة لزيادة الإيرادات وتعزيز القيمة لمساهميها خلال السنوات القادمة، مما يرسخ مكانتها بوصفها من الشركات العالمية التي تمتلك وتشغل أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع يعتبر واحداً من بين الأكبر في العَالم». ومن المتوقع أن يسهم بدء العمل بالحفارات الجديدة بشكلٍ تدريجي، في رفع أداء «أدنوك للحفر» على المستويين المالي والتشغيلي، بما يعود بالنفع على دولة الإمارات ومساهمي الشركة وعملائها في جميع أنحاء العالم.