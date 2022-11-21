«الدار» تُطلق «ياس بارك فيوز»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الدار العقارية «الدار» مجمّع «ياس بارك فيوز» والذي يضم 341 فيلا مستقلة على مقربة من «ياس بارك غايت» أحدث مجمعاتها السكنية في جزيرة ياس. وسيكون «ياس بارك فيوز» المجمّع الأخير في الجانب الشمالي من جزيرة ياس، الذي يقدّم منازل مخصصة للعائلات في وجهة سكنية فريدة ستُتاح للمشترين من جميع الجنسيات ابتداءً من 23 نوفمبر. ويضم مشروع «ياس بارك فيوز» مجموعة فلل مخصصة للعائلات بأسعار تبدأ من 2.84 مليون درهم للثلاث غرف، والأربع غرف بـ 3.43 مليون درهم، وفلل من خمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 4.1 مليون درهم. ويأتي المشروع تلبيةً للطلب المتنامي على الفلل المستقلة داخل مجمعات سكنية مزوّدة بالمرافق العصرية في جزيرة ياس. وتمتاز المنازل داخل المجمع المسوّر الجديد بمساحات خارجية أوسع تحافظ على الخصوصية، فضلاً عن التصاميم المستوحاة من الأسلوب المعماري الأخاذ لمباني البحر المتوسط والمجموعة الواسعة والمتنوّعة من المرافق الحديثة والوسائل الترفيهية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتشييد في مشروع «ياس بارك فيوز» خلال الربع الثاني من 2023، في حين يُتوقع أن تبدأ عمليات التسليم خلال الربع الثاني من 2026.

ويتيح المشروع السكني للقاطنين فرصة الوصول المباشر إلى منتزه ياس بارك الذي تبلغ مساحته 115.000 متر مربع، أي أكثر من نصف مساحة «ياس مول»، ويرسي معالم قياسية جديدة لتصميم المنتزهات والمساحات الخارجية في الجانب الشمالي من جزيرة ياس وعلى مستوى الإمارات ككل. وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى «الدار للتطوير»: «يشكّل الإقبال القويّ على مشروع (ياس بارك غايت) من المشترين المقيمين والمستثمرين المحليين والدوليين شهادةً ملموسة على استمرار تنامي جاذبية المجتمعات السكنية في جزيرة ياس للعيش والاستثمار. ويوفر مشروعنا الجديد (ياس بارك فيوز) للعملاء فرصة أخيرة لامتلاك منزل عائلي في إحدى أبرز الوجهات الجاذبة في العاصمة. ويراعي كل جانب من جوانب المشروع احتياجات عملائنا المتغيرة، ويرقى إلى تطلعاتهم؛ لذلك نتوقّع طلباً قوياً على هذا المجمع الاستثنائي».

بيع جميع وحدات «ياس بارك غايت» بقيمة 1.1 مليار درهم

أعلنت «الدار» بيع جميع الوحدات في مشروع «ياس بارك غايت»، بقيمة مبيعات بلغت 1.1 مليار درهم. واستحوذ المشترون من غير المقيمين على نسبة 10% تقريباً من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية أبوظبي وجهة مفضّلة للعملاء الدوليين. وشكّل المقيمون داخل الدولة نسبة 5% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ العملاء من المواطنين الإماراتيين على النسبة المتبقية البالغة 85%. ولا تزال استراتيجية «الدار» لتوسيع قاعدة عملائها تحقّق نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع «الدار» 95%.

ومن ناحية أخرى، وصلت نسبة المشترين دون 40 عاماً إلى 49%، وشكّلت الإناث نسبة 35% من إجمالي المشترين.