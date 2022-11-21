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«أبوظبي للقوارب» يستضيف علامات تجارية جديدة

«أبوظبي للقوارب» يستضيف علامات تجارية جديدة
22 نوفمبر 2022 03:47

أبوظبي (الاتحاد) 

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تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، يستقطب معرض أبوظبي الدولي للقوارب، المتخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك، مشاركة محلية ودولية واسعة من قبل الشركات العالمية المختصة في هذا المجال، والتي تشارك في المعرض للمرة الأولى. وتنطلق الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب التي تنظمها مجموعة أدنيك في قاعة المارينا الجديدة ورصيف أدنيك البحري من 24 ولغاية 27 نوفمبر 2022. ويعد معرض أبوظبي الدولي للقوارب وجهة رئيسة للشركات العالمية التي ترغب بدخول السوق في منطقة الشرق الأوسط، حيث يوفر الملتقى المثالي لشركات الأعمال من جميع أنحاء العالم فرصة لاستعراض منتجاتهم والتعريف بأعمالهم. وتضم نسخة العام الحالي 446 علامة تجارية من 20 دولة، كما تشارك 42 شركة للمرة الأولى فيما تعود 36 شركة للمشاركة مجدداً. وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «نتطلع في أدنيك بحماس لدورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي سيتيح لزواره فرصة التعرف على أحدث التقنيات، وآخر الابتكارات، وأفضل القوارب واليخوت، إضافةً إلى معدات صيد الأسماك والرياضات المائية والصناعات الترفيهية». وأضاف المنصوري: «يعتبر معرض أبوظبي الدولي للقوارب وجهة مميزة للشركات العالمية لإجراء أعمالها وعرض أفضل ما تقدمه علاماتها التجارية، حيث يوفر منصة مثالية للشركات لتقديم منتجاتها والتواصل مع محترفين آخرين في هذا المجال، كما سيحظى الزوار بفرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع أفضل العلامات التجارية العالمية خلال المعرض». ويُقام المعرض هذا العام بدعمٍ من أبوظبي البحرية كشريك استراتيجي، ونادي الكابتن كلوب بصفته الجهة الراعية البلاتينية، حيث يمتد المعرض على مساحة تزيد على 40.000 متر مربع.

نهيان بن زايد
مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية
مجلس أبوظبي الرياضي
معرض أبوظبي الدولي للقوارب
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