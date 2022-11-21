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الاقتصادي

1.55 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

1.55 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
22 نوفمبر 2022 03:47

أبوظبي (وام) 

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.55 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و252.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 478.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.9 ألف صفقة.
ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 10366.29 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10399.28 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3339.25 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «رأس الخيمة الوطني» بنسبة 1.72% و«إشراق للاستثمار» 1.01% و«برجيل القابضة» 0.83% و«ملتيبلاي» 0.42%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 205.2 مليون درهم. وصعد سهم «ادنوك للحفر» بنسبة 0.29% مع إعلان الشركة توقيع اتفاقية للاستحواذ على ثلاث مِنصات حفر بحرية متطورة جديدة ذاتية الرفع بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم.
وفي سوق دبي، ارتفع «إمباور» 0.74% «سوق دبي المالي» 0.64% و«دبي للاستثمار» 0.44% و«دو» 0.35% و«شعاع كابيتال» 0.24%.

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