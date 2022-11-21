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«سوق دبي» يُطلق مؤشراً عاماً جديداً

«سوق دبي» يُطلق مؤشراً عاماً جديداً
22 نوفمبر 2022 03:47

دبي (وام) 

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 أطلق سوق دبي المالي المؤشر العام الجديد للسوق تتويجاً لعملية تطوير شاملة لمنهجية مؤشراته بهدف تزويد المتعاملين بمؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها. وتولت شركة «اس & بي داو جونز انديسيز» العالمية مهمة «وكيل احتساب المؤشر». وتم إدخال العديد من التحسينات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي شملت على سبيل المثال، تحديد بالحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10%، وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، وقيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية، واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر. وقد تم تطبيق المنهجية الجديدة أيضاً على المؤشرات القطاعية الثمانية بالإضافة إلى مؤشر الشريعة.
 ونظم سوق دبي المالي احتفالية خاصة لقرع الجرس بمناسبة هذا الإطلاق حضرها حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وشربل قزي، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، شركة «اس&بي داو جونز انديسيز، بجانب مسؤولين بارزين آخرين من الجانبين. 

سوق دبي المالي
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