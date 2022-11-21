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«أمازون» تطلق برنامج مسرعات «الطاقة النظيفة 3.0»

«أمازون» تطلق برنامج مسرعات «الطاقة النظيفة 3.0»
22 نوفمبر 2022 03:47

دبي (الاتحاد)

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 أطلقت أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، التابعة لشركة Amazon.com برنامج «مسرعات الطاقة النظيفة 3.0»، البرنامج المصمم لدعم الشركات الناشئة وتسهيل إبرام الشراكات معها من دون الاستحواذ على أسهم أو حصص فيها، لمساعدتها على توسيع نطاق قدراتها وتمكينها من تطوير حلول وتقنيات مبتكرة في مجال الطاقة النظيفة. ودعت أمازون ويب سيرفيسز الشركات الناشئة الراغبة بالمشاركة في البرنامج إلى التقدم بطلباتها. وجاء إطلاق البرنامج خلال جلسة عُقدت على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، الذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة شرم الشيخ بمصر.
وتقدّر وكالة الطاقة الدولية بأن 40% من عمليات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي يحتاجها العالم للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، تعتمد بشكل رئيس على تقنيات لم يتم تنفيذها تجارياً على نطاق واسع.  

أمازون
الطاقة النظيفة
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