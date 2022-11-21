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دار التمويل تقدم خدمات الدفع الفوري

دار التمويل تقدم خدمات الدفع الفوري
22 نوفمبر 2022 03:47

أبوظبي (الاتحاد)

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 وقعت دار التمويل، اتفاقية مع شركة جلوبل سوفتوير سوليوشنز، وهي شركة إماراتية تقدّم حلولاً برمجية، لتقديم خدمات دفع فورية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم هذه الشراكة في تشكيل قطاع التكنولوجيا المالية المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمثل الرؤية الجديدة لدار التمويل بأن تمكّن عملاءها من خدمة أنفسهم بأنفسهم من خلال تسهيل كل الخدمات المالية وجعلها متاحة لهم على جميع منصات الدفع الإلكترونية المقدمة من قبل دار التمويل، مما يخوّل العملاء القيام بخدمات الدفع الفوري وجميع الخدمات المتاحة على منصات الدفع الإلكترونية. وذلك مما سيعود بالمنفعة العامة على قاعدة عملاء خدمات الدفع الإلكترونية، وذلك من خلال رفع مستوى رضا العملاء عن جودة الخدمة من خلال توفير الوقت والجهد المطلوب لإتمام مثل هذه الخدمات. وقال محمد عبدالله القبيسي، مؤسس دار التمويل: «نستعين بقوة الذكاء الاصطناعي لإثبات أعمالنا المستقبلية، ونشكر حكومة الإمارات العربية المتحدة على سعيها المستمر لرقمنة أدوات الدفع في السوق وتحسينها باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، نحن فخورون بالشراكة في هذا المجال مع إحدى شركاتنا الوطنية دعماً لسعيها لاختراق هذا السوق الواعد».

دار التمويل
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