شراكة بين «دبي للسلع» و«كومتك جولد» لرقمنة تداول الذهب

دبي (وام)

أبرم مركز دبي للسلع المتعددة شراكة مع «كومتك جولد» لرقمنة عملية تداول الذهب، من خلال إصدار رموز مشفرة لتداولات المعدن الثمين مدعومة بسبائك ذهب مادية مسجلة في منصة «تريد فلو» التابعة للمركز.

وتعد منصة «تريد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة منصة إلكترونية لتسجيل ملكية السلع المخزنة في مرافق فعلية بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيتم إنشاء رموز «كومتك جولد» (CGO) على شبكة البلوك تشين XinFin Protocol (XDC) بناءً على إيداع سبائك الذهب المادية الموجودة في الخزائن المعتمدة من مركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر دعم كل سبيكة ذهبية بضمان من «تريد فلو» مما يجمع بين السهولة المتزايدة لتداول الأصول المرمزة والأمان الإضافي والشفافية وتخصيص الأصول الحقيقية التي توفرها ضمانات المنصة.

يذكر أن الرموز متوافقة مع أحكام الشريعة ومدعومة بالكامل بالذهب المادي في شكل سبائك ذهبية بوزن 1 كيلوجرام.