«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «توتال» في مجال الطاقة المتجددة

أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، اليوم اتفاقية مع توتال للطاقة لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة توتال للطاقة.

تهدف الاتفاقية إلى استطلاع فرص نشر الطاقة الشمسية في الأصول المبنية الموجودة على امتداد منظومتها الصناعية إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من نشر الطاقة الشمسية على امتداد الأصول المبنية في مجموعة كيزاد والممتدة حالياً على مساحة 400 ألف متر مربع.

وبموجب الاتفاقية تعمل توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا على تطوير محطات شمسية وتمويلها وبنائها وتشغيلها لصالح متعاملين في القطاعات الصناعية والتجارية.

وتتضمن الاتفاقية أن يوظف الجانبان أفضل الخبرات والتقنيات في القطاع بهدف إجراء مجموعة من دراسات الجدوى للطاقة الشمسية الموزعة في كيزاد، حيث ستشمل هذه الدراسات المجالات الاقتصادية والتجارية والتنظيمية والتقنية.

وأكد محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، الحرص على «التعاون مع توتال للطاقات للاستفادة بشكل كامل من الطاقة الشمسية الموزعة في منظومة مجموعة كيزاد، وتحسين القيمة التي نقدمها إلى مستثمرينا، ودعم أهداف إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات عموماً في مجال الاستدامة».

من جهته، قال حمادي سي، مدير عام توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية توتال للطاقات الطموحة لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة وتزويد الشركاء بحلول موثوقة للطاقة النظيفة بتكلفة مناسبة.

وأوضح أن الشراكة مع مجموعة كيزاد ومجموعة موانئ أبوظبي ستكون نقطة انطلاق مثالية للعديد من الفرص المهمة في المستقبل، مؤكداً الحرص على المساهمة بشكل فعال في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تكثيف إمارة أبوظبي لجهودها الرامية إلى دعم جدول أعمال الدولة للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتخطط في هذا السياق لتركيب وحدات كهروضوئية قادرة على توليد 5.6 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2026، وتعمل حالياً على تطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم باستطاعة 2 جيجاوات في منطقة الظفرة.

وكانت توتال للطاقات قد نجحت خلال العام الجاري بتوليد أكثر من 500 جيجاوات عبر مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للأعمال والتي تقوم بإدارتها حول العالم، كما زودت متعامليها بألواح الطاقة الشمسية في أكثر من 300 مشروع.

وتنشط الشركة في دولة الإمارات منذ أكثر من 80 عاماً، وتقوم حالياً بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية لمتعاملين من الشركات الصناعية والتجارية في الدولة، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى إنتاج المزيد من الطاقة مع انبعاثات أقل. وتمكنت إلى الآن من توليد أكثر من 100 ميجاوات عبر أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة في مواقع لشركات في أنحاء متفرقة من الدولة.

وتمتد المنظومة الصناعية لمجموعة كيزاد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً منها 100 كيلومتر مربع مخصصة كمنطقة حرة، وتضم أكثر من 1750 مستثمراً، وتتمتع بموقع يتيح لها تقديم فوائد ملموسة من أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة لشركة توتال للطاقات، والتي ستمكّن المجموعة من توليد طاقة نظيفة على امتداد جميع المواقع التابعة لها.