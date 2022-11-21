الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «توتال» في مجال الطاقة المتجددة

جانب من مجموعة كيزاد
21 نوفمبر 2022 21:59

أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، اليوم اتفاقية مع توتال للطاقة لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، التابعة لشركة توتال للطاقة.

تهدف الاتفاقية إلى استطلاع فرص نشر الطاقة الشمسية في الأصول المبنية الموجودة على امتداد منظومتها الصناعية إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من نشر الطاقة الشمسية على امتداد الأصول المبنية في مجموعة كيزاد والممتدة حالياً على مساحة 400 ألف متر مربع.

وبموجب الاتفاقية تعمل توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا على تطوير محطات شمسية وتمويلها وبنائها وتشغيلها لصالح متعاملين في القطاعات الصناعية والتجارية.

وتتضمن الاتفاقية أن يوظف الجانبان أفضل الخبرات والتقنيات في القطاع بهدف إجراء مجموعة من دراسات الجدوى للطاقة الشمسية الموزعة في كيزاد، حيث ستشمل هذه الدراسات المجالات الاقتصادية والتجارية والتنظيمية والتقنية.

وأكد محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، الحرص على «التعاون مع توتال للطاقات للاستفادة بشكل كامل من الطاقة الشمسية الموزعة في منظومة مجموعة كيزاد، وتحسين القيمة التي نقدمها إلى مستثمرينا، ودعم أهداف إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات عموماً في مجال الاستدامة».

من جهته، قال حمادي سي، مدير عام توتال للطاقات لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية توتال للطاقات الطموحة لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة وتزويد الشركاء بحلول موثوقة للطاقة النظيفة بتكلفة مناسبة.

أخبار ذات صلة
«موانئ أبوظبي» و«ترانسمار» تطلقان خدمة شحن جديدة إلى باكستان
«موانئ أبوظبي» تستحوذ على «نواتوم» العالمية للخدمات اللوجستية

وأوضح أن الشراكة مع مجموعة كيزاد ومجموعة موانئ أبوظبي ستكون نقطة انطلاق مثالية للعديد من الفرص المهمة في المستقبل، مؤكداً الحرص على المساهمة بشكل فعال في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في دولة الإمارات.

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع تكثيف إمارة أبوظبي لجهودها الرامية إلى دعم جدول أعمال الدولة للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتخطط في هذا السياق لتركيب وحدات كهروضوئية قادرة على توليد 5.6 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2026، وتعمل حالياً على تطوير أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم باستطاعة 2 جيجاوات في منطقة الظفرة.

وكانت توتال للطاقات قد نجحت خلال العام الجاري بتوليد أكثر من 500 جيجاوات عبر مشاريع الطاقة الشمسية المخصصة للأعمال والتي تقوم بإدارتها حول العالم، كما زودت متعامليها بألواح الطاقة الشمسية في أكثر من 300 مشروع.

وتنشط الشركة في دولة الإمارات منذ أكثر من 80 عاماً، وتقوم حالياً بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية لمتعاملين من الشركات الصناعية والتجارية في الدولة، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى إنتاج المزيد من الطاقة مع انبعاثات أقل. وتمكنت إلى الآن من توليد أكثر من 100 ميجاوات عبر أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة في مواقع لشركات في أنحاء متفرقة من الدولة.

وتمتد المنظومة الصناعية لمجموعة كيزاد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً منها 100 كيلومتر مربع مخصصة كمنطقة حرة، وتضم أكثر من 1750 مستثمراً، وتتمتع بموقع يتيح لها تقديم فوائد ملموسة من أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة لشركة توتال للطاقات، والتي ستمكّن المجموعة من توليد طاقة نظيفة على امتداد جميع المواقع التابعة لها.

المصدر: وام
موانئ أبوظبي
كيزاد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
محمد بن عبدالله القرقاوي
الإمارات
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
اليوم 20:59
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
الإمارات
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
اليوم 20:53
مريم المهيري
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©