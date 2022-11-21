صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر يرفع أصوله إلى 1.9 مليار درهم

استحوذ صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، على عقارات بقيمة 934 مليون درهم، لتصل بذلك قيمة محفظة أصوله العقارية إلى 1.91 مليار درهم. وكشفت «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، الجهة المديرة للصندوق عن عمليات الاستحواذ مؤخراً، ويأتي ذلك بعد توقيع الصندوق اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون دولار مع بنك أبوظبي الأول في يناير الماضي بهدف تنمية محفظة مشاريعه. تم تأسيس صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» كأداة استثمارية لتمكين المستثمرين المحترفين من الاستثمار في محفظة، تضم أصولاً عقارية مستدامة تدار باحترافية ومدرّة للدخل في مدينة مصدر. وتشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قام بها الصندوق مبنيين كاملي الإشغال حاصلين على التصنيف البلاتيني بنظام ليد «LEED» (الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة) في مدينة مصدر وهما: المقر الرئيسي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومجمع الاتحاد السكني المستدام. وتم الاستحواذ كذلك على مقر معهد الابتكار التكنولوجي الحاصل على التصنيف الذهبي بنظام ليد «LEED». وحصلت هذه الأصول الثلاثة على تصنيف «3 لآلئ» وفقاً لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج «استدامة» في أبوظبي. وأشار أنتوني تايلور، مسؤول تنفيذي أول في «مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة»، إلى أن مرحلة التوسع الثانية هذه أظهرت أن التطوير العقاري المستدام يشكل فرصة استثمارية جاذبة عدا عن كونه مسؤول بيئياً. وأضاف تايلور قائلاً: «تعتبر التنمية المرنة مناخياً أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا تحقيق هدف الحياد المناخي، ويُظهر نجاح ونمو صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر حتى الآن وجود مسار موثوق به على هذا الصعيد. ويشكّل نمو أصول الصندوق بنسبة تجاوزت الضعف خلال العامين الماضيين منذ تأسيسه دليلاً ملموساً على إمكانيات التطوير العقاري المستدام في المنطقة. كما يسلط ذلك الضوء على الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها مدينة مصدر كمركز متقدم للابتكار ومجتمع مستدام مزدهر».