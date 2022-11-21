الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«حرة مطارات أبوظبي» تبحث التعاون الاستثماري مع 12 شركة

خلال اللقاء
21 نوفمبر 2022 21:30

استقبلت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي وفداً دولي من المستثمرين في مقرها الرئيسي، بهدف تعزيز الروابط التجارية وتباحث فرص التعاون المحتملة. وأثمر دعم مكتب أبوظبي للاستثمار على هامش أسبوع أبوظبي المالي، الذي اختتم أعماله مؤخرا، في استقطاب ممثلي 12 شركة مقرها كل من فرنسا وألمانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية إلى العاصمة الإماراتية، للانضمام للوفد الذي زار المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي. وبقربها من مطارين دوليين يقعان في كل من أبوظبي والعين، توفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي فرص ممارسة الأعمال التجارية مع الوصول الكامل إلى جانبي العمليات الجوية والأرضية في المطار، بما يوفر فرص لنمو الشركات مع المساهمة في نمو قطاع الطيران وتنوّع اقتصاد إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
مسؤولون وخبراء لـ«الاتحاد»: أبوظبي مركز مالي عالمي مستدام
«أبوظبي العالمي» يوقع شراكات مع 3 بنوك لدعم نمو الأعمال
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أسبوع أبوظبي المالي
مطارات أبوظبي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
محمد بن عبدالله القرقاوي
الإمارات
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
اليوم 20:59
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
الإمارات
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
اليوم 20:53
مريم المهيري
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©