«حرة مطارات أبوظبي» تبحث التعاون الاستثماري مع 12 شركة

استقبلت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي وفداً دولي من المستثمرين في مقرها الرئيسي، بهدف تعزيز الروابط التجارية وتباحث فرص التعاون المحتملة. وأثمر دعم مكتب أبوظبي للاستثمار على هامش أسبوع أبوظبي المالي، الذي اختتم أعماله مؤخرا، في استقطاب ممثلي 12 شركة مقرها كل من فرنسا وألمانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية إلى العاصمة الإماراتية، للانضمام للوفد الذي زار المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي. وبقربها من مطارين دوليين يقعان في كل من أبوظبي والعين، توفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي فرص ممارسة الأعمال التجارية مع الوصول الكامل إلى جانبي العمليات الجوية والأرضية في المطار، بما يوفر فرص لنمو الشركات مع المساهمة في نمو قطاع الطيران وتنوّع اقتصاد إمارة أبوظبي.