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الاقتصادي

خالد بن محمد بن زايد يعقد لقاءً مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار

من اللقاء
21 نوفمبر 2022 19:40

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، السيد جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأكد سموه خلال اللقاء على دعم دولة الإمارات المتواصل لجهود البنك في دعم المشاريع الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما ناقش سموه خطط مجلس إدارة البنك بافتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين في سوق أبوظبي المالي العالمي.

من جانبه، أثنى السيد جين لي تشون على جهود دولة الإمارات الحثيثة ومبادراتها المتواصلة التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية، كما استعرض أنشطة البنك وخططه الاستراتيجية للتوسع والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الدول النامية.

حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحافظ الدولة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.

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خالد بن محمد بن زايد
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