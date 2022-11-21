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الذهب يتكبد 5 دولارات خسائر في التعاملات الفورية

الذهب يتكبد 5 دولارات خسائر في التعاملات الفورية
21 نوفمبر 2022 10:13

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية.

ووفقاً لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.21 دولار لتصل إلى 1745.62 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.42% تعادل 7.45 دولار لتصل إلى 1746.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.12% إلى 20.76 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 1.37% إلى 1920.28 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.84% إلى 978.25 دولار.

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المصدر: وام
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