أسعار النفط قرب أدنى مستوى في شهرين

حامت أسعار النفط بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين اليوم الاثنين مع انحسار المخاوف بشأن المعروض في حين ألقت المخاوف إزاء الطلب على الوقود في الصين وارتفاع أسعار الفائدة بظلالها على الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير، 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 87.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر ديسمبر، 80 دولاراً للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق اليوم الاثنين. وانخفضت عقود يناير الأكثر نشاطا 21 سنتا إلى 79.90 دولار للبرميل.
أغلق كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 10 بالمئة.