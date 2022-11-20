شركات ومجموعات عائلية تتوسع في التوطين

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركات خاصة ومجموعات عائلية، فضلاً عن مؤسسات وشركات كبرى بأبوظبي، خلال الأشهر الأخيرة عن مبادرات جديدة، لتوظيف وتأهيل واستقطاب الكفاءات المواطنة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات الهادفة لتوظيف الكوادر المواطنة الشابة بالقطاع الخاص. وأكد رجال أعمال ورؤساء شركات ل «الاتحاد» أهمية الإجراءات العديدة التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخراً لدعم التوطين، في تشجيع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين، لا سيما منذ إطلاق برنامج «نافس» تحت مظلة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة، بواقع 15 ألف مواطن سنوياً. ووفقاً لبرنامج «نافس» تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين، إضافية فوق الراتب.

واعتمد مجلس الوزراء مايو الماضي عدداً من القرارات والحوافز الداعمة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، منها رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر.

القطاع الخاص

ووقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، ليتم توظيف 7500 مواطن خلال السنوات الخمس القادمة وبمعدل 1500 وظيفة سنوياً.

ووقعت شركة «اتصالات» الشهر الحالي، مذكرة تفاهم مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، تهدف إلى توفير أكثر من 500 وظيفة لمواطني الدولة ضمن الشركة، وبناء على هذه الاتفاقية ستبدأ الشركة خلال الربع الجاري من العام 2022 بتوفير فرص عمل ل 100 من مواطني الدولة كدفعة أولى في خطة الاستقطاب الشاملة.

كما وقّع «نافس» مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حيث تسعى الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى استقطاب 500 موظف من أبناء الإمارات بمعدل 100 موظف كل عام.

استقطاب الكوادر

وأعلنت مجموعة يونيفرسال القابضة مؤخراً عن تعيين مجموعة من الشباب من مواطني دولة الإمارات، في عدد من المناصب بالمجموعة.

وأكد محمد بن شبيب الظاهري الرئيس التنفيذي للمجموعة سعي «يونيفرسال» لاستقطاب الكوادر المواطنة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الإماراتية المتميزة، موضحاً أن الشركة، وفي سياق التزامها بالمسؤولية المجتمعية، تهتم بتعيين المواطنين والمواطنات في عدد من المناصب التي ستتيح لهم اكتساب الخبرة والمعرفة في القطاع الخاص، والتعامل مع الجمهور.

وقال الظاهري: «نهدف عبر هذه الخطوة إلى دمج مواطني الدولة في أعمالنا، والاعتماد عليهم في مسيرة المجموعة للنمو والتطور»، مؤكداً التزام «يونيفرسال» برؤية الإمارات الهادفة لتوظيف الكوادر المواطنة الشابة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وأكد الظاهري أهمية الإجراءات العديدة التي أقرتها القيادة الرشيدة مؤخراً لدعم التوطين، في تشجيع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين، لا سيما منذ إطلاق برنامج «نافس»، وتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لمدة عام، براتب شهري 8 آلاف درهم للجامعي، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4 آلاف درهم لحملة شهادة الثانوية العامة، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5 آلاف درهم شهرياً للجامعيين، إضافية فوق الراتب، و4 آلاف درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3 آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية.

تطوير الشباب

وأطلقت مجموعة الفهيم مؤخراً، برنامجاً جديداً لتوظيف وتطوير شباب الإمارات، ويهدف البرنامج إلى بناء مهارات الشباب في مختلف الوظائف.

وأكدت شريفة الفهيم رئيسة الموارد البشرية والخدمات المشتركة بالمجموعة التزام «الفهيم» بتوفير الوظائف وفرص النمو للمواطنين الإماراتيين، تماشياً مع رؤية الإمارات بتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وأشارت إلى استعداد مجموعة الفهيم للمشاركة في معرض التوظيف من 14 إلى 16 نوفمبر 2022 بأبوظبي.

برنامج التوطين

وأوضحت «مجموعة الفطيم» خلال شهر مارس الماضي أنها تهدف من خلال برنامجها للتوطين «سنيار» الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 10% خلال العامين المقبلين، وتوفير 5000 فرصة عمل وظيفية وتأهيلية للمواطنين في 8 قطاعات حيوية في المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت ميرة عمر الفطيم، رئيسة «مجلس الفطيم للتوطين» في مجموعة الفطيم: يعد ملف التوطين أحد الأولويات الكبرى لمجموعة الفطيم، وضمن منجزات منصة (سنيار) للتوطين، انضم أكثر من 300 موظف إماراتي للمجموعة في عام 2021، ومنذ بداية عام 2022 حتى الآن تم منح أكثر من 500 فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين في المجموعة، وتقديم أكثر من 100 فرصة تدريبية لطلاب المدارس والجامعات من المواطنين.

وأضافت: قمنا مؤخراً بتدشين «أكاديمية الفطيم الرقمية» للتعلم الإلكتروني الذاتي، بهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية والشخصية للشباب الإماراتي.

استحداث الوظائف

وأعلنت «ماجد الفطيم» العام الماضي تعاونها مع برنامج «نافس»، لتقوم باستحداث وتطوير 3 آلاف فرصة وظيفية جديدة للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مسارهم المهني في القطاع الخاص، مع نهاية العام 2026.

وأعلنت الشركة، سبتمبر الماضي، أنها استطاعت استقطاب 700 من الكوادر الإماراتية خلال عام واحد، مشيرة إلى أن النتائج فاقت الأهداف التي وضعتها لتعيين 600 موظف من أبناء وبنات دولة الإمارات على مدى ال12 شهراً الماضية.

تعزيز التوظيف

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مؤخراً اتفاقية مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، لتعزيز توظيف المزيد من الشباب الإماراتي في القطاع الصناعي. كما نظمت الهيئة و«الإمارات للألمنيوم»، سبتمبر الماضي يوماً وظيفيّاً مفتوحاً استهدف 250 باحثاً عن عمل من المدرجين في قاعدة بيانات الهيئة. وأعلنت مطارات أبوظبي سبتمبر الماضي عن إطلاق برنامج «أساس» الجديد الذي يهدف لجذب وتوظيف وتدريب الخريجين من المواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بقطاع الطيران.

وظائف لألف مواطن

أعلنت شركة الدار العقارية، أكتوبر الماضي، اعتزامها توفير فرص وظيفية لألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحة أنه سيتم توفير 200 فرصة عمل جديدة سنوياً في مختلف الشركات التابعة للدار وشركائها على مدى 5 سنوات. وأكدت الدار ل «الاتحاد» أن العام الحالي شهد توظيف عدد كبير من المواطنين بعدة تخصصات، وبما يفوق المستهدف، حيث تشمل المناصب الجديدة، وظائف مباشرة عبر مختلف قطاعات أعمال الدار، بالإضافة إلى مناصب غير مباشرة لدى شركاء ومورّدي الدار، وذلك تماشياً مع متطلبات برنامج الشركة لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

3 آلاف فرصة عمل

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» يونيو الماضي، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» لتسريع توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، تهدف لخلق 3 آلاف فرصة عمل إضافية للمواطنين من خلال سلسلة الإمداد لأعمال ونشاطات «أدنوك» بحلول 2025.

وكانت «أدنوك» قد استضافت جلسة شارك فيها أكثر من 300 مواطن و11 شركة كبرى، بما فيها «أبوظبي لخدمات حقول النفط»، و«الغيث للتوريدات وخدمات حقول النفط»، و«علي وأولاده لتجهيزات وخدمات حقول النفط»، و«مجموعة المنصوري»، و«المسعود للتوريدات والخدمات النفطية».

ومنذ إطلاق برنامج «أدنوك» الناجح لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018، تم توظيف أكثر من 3500 مواطناً من أصحاب المهارات والكفاءات في شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسة التوريد لأعمال ونشاطات «أدنوك».