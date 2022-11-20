«موانئ أبوظبي» و«ترانسمار» تطلقان خدمة شحن جديدة إلى باكستان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة ترانسمار العالمية للشحن (ترانسمار)، عن إطلاق خدمة جديدة لشحن الحاويات تربط مدينة كراتشي الباكستانية بعدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، في خطوة تهدف إلى المساهمة في دعم الأهداف الاستراتيجية للمجموعة وتعزيز حضورها الإقليمي وزيادة عدد خطوط الربط البحري الدولي.

وسيوفر خط الشحن الجديد خدمة أسبوعية بين ميناء كراتشي وميناء خليفة في أبوظبي، بالإضافة إلى موانئ جبل علي في دبي، والدمام وجدة في المملكة العربية السعودية وميناء العقبة الأردني وميناءي السخنة والأدبية في مصر، إلى جانب ميناء بورت سودان وميناء جيبوتي.

وستوظف الخدمة الجديدة حاويات من شركة ترانسمار، وأخرى من شركات تابعة لمجموعة موانئ أبوظبي تشمل سفين فيدرز وشركة «جلوبال فيدر شيبينغ» («جي إف إس») التي أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن الاستحواذ عليها في وقت سابق من الشهر الجاري. وتتطلع المجموعة إلى توظيف أوجه التكامل والتناغم بين شركاتها التابعة في تعزيز الربط التجاري بين جميع الموانئ الرئيسية في المنطقة.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين - مجموعة موانئ أبوظبي:«تحرص مجموعة موانئ أبوظبي على توفير مستويات أفضل من التميز والكفاءة والربط لمتعاملينا، وتقوم في هذا الإطار بتوظيف أوجه التناغم والتكامل بين أعمالها مستفيدة من عمليات الاستحواذ الأخيرة وتكامل خبرات فرق العمل. سوف تتيح خدمة الشحن الأسبوعية الجديدة التي تربط أكثر موانئ باكستان ازدحاماً مع عدد من المراكز البحرية المتطورة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، تعزيز التعاون والتكامل وبناء شراكات تجارية في المنطقة».

وبدوره، قال أحمد الأحول، العضو المنتدب لشركة ترانسمار الدولية للنقل البحري:«يسرنا الاستفادة من الإمكانات الضخمة لمجموعة موانئ أبوظبي في توفير خط ربط مباشر لمتعاملينا في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا مع مدينة كراتشي التي تضم أحد أكبر الموانئ في منطقة جنوب آسيا».