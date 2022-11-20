مدير معرض «سيتي سكيب دبي» لـ«االتحاد»: 70 شركة عقارية تتسابق على «البيع المباشر»

يوسف العربي (دبي)

تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً عقارياً قوياً مع تحسن لافت في الشفافية، حيث سجلت دبي وأبوظبي أفضل تحسن عالمي بارز في التصنيف على المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2022 الصادر عن شركة «جيه إل إل»، حسب أليكس هوف مدير معرض «سيتي سكيب دبي».

وقال هوف لـ«الاتحاد»، إن 70 شركة عقارية مشاركة في معرض «سيتي سكيب دبي» تتسابق اعتباراً من اليوم على استقطاب المستثمرين بعد السماح بعملية البيع المباشر على أرض المعرض خلال الدورة الحالية، ليكون منصة للجمع بين الجهات العارضة والراغبين بشراء المنازل وتشجيع المبيعات في السوق المحلية.

وأوضح أن سوق العقارات في الإمارات يشهد تطورات مستمرة، إلا أن المشاريع المستدامة تعتبر أكثر التوجهات المستقرة في السوق خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستكون الموضوع الرئيس لحوارات «سيتي سكيب إنتليجنس» هذا العام، وسيتم تكريس إحدى حلقات النقاش لمتابعة قضايا الاستدامة، وتسليط الضوء على جهود المنطقة في تحقيق أهداف الحياد المناخي.

المشاريع الفاخرة

وقال: «تعد الإمارات خامس أكبر دولة في الشرق الأوسط مع ناتج محلي إجمالي يبلغ نحو 1.8 تريليون درهم (501 مليار دولار)، ومع النمو المستمر للدولة والزيادة المستمرة في الثروة يشهد قطاع العقارات الفاخرة طلباً كبيراً، وخاصة في المناطق، مثل المارينا ونخلة جميرا».

وأضاف أن دبي تشهد توسعاً غير مسبوق، حيث شهدت المدينة حوالي 8.700 صفقة بقيمة 24.42 مليار درهم في سبتمبر 2022 وفقاً لـ«زوم بروبرتي إنسايتس»، وحققت بذلك الرقم القياسي للمرة التاسعة على التوالي.

وقال إنه على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، سجلت دبي نمواً على أساس شهري بنسبة 13.34%، إلى جانب الزيادة في الطلب على الاتصال والوصول إلى المرافق العامة بسبب التوسع الكبير الذي تشهده الإمارة.

قوانين الإقامة

وحول استفادة سوق العقارات في الإمارات من اعتماد قوانين الإقامات الجديدة، أكد هوف أن اعتماد قوانين الإقامة الجديدة، مؤخراً، أثر بشكل إيجابي على سوق العقارات الخاص بالدولة، وساهم في استقطاب عدد كبيرة من المشترين، حيث مكنهم من الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على المخطط بقيمة مليوني درهم، مما يساهم في تحسين السوق النشطة، كما أن الإقبال على العقارات على المخطط سيشهد تزايداً كبيراً بسبب القوانين الجديدة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت مؤخراً أن العائلات تستطيع كفالة أبنائها الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بعد أن كانت 18 عاماً مسبقاً، وهذا بدوره أدى إلى فتح آفاق جديدة لجذب الاهتمام الدولي، حيث سيرى المشترون الجدد دبي من منظور جديد، باعتبارها الوجهة المثالية لبدء حياة عائلية جديدة متكاملة.

وقال إن معرض «سيتي سكيب 2022» الذي ينطلق في دبي اليوم يحظى هذا العام، بمشاركة مجموعة كبيرة من الجهات العارضة، بفضل المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة كمركزٍ عالمي للأعمال.

وأضاف أن قائمة العارضين تشمل شركات تطوير عقاري محلية وشركات عالمية تنافست للحصول على جناحٍ في دورة العام الحالي، ويستضيف المعرض في هذا العام 70 جهةً عارضة تتنوع بين الشركات المحلية والعالمية، مع مجموعةٍ من المطورين والوسطاء العقاريين والمهندسين المعماريين.

أبرز الشركات

وأوضح أن معرض «سيتي سكيب دبي» يستضيف مجموعةً من أهم شركات التطوير العقاري المحلية، مثل «دبي للاستثمار» و«عزيزي» و«أرادَ» و«شوبا» و«داماك»، حيث يسعى إلى جمع نخبة شركات التطوير من أنحاء العالم لإطلاق مشاريع جديدة في السوق.

ويضم المعرض أجنحةً وطنية خاصة لكل من باكستان وتركيا وأذربيجان، في خطوةٍ لتشجيع شركات التطوير العقاري المحلية والدولية على المشاركة في دورة العام الحالي. وتشهد تركيا مشاركة أبرز شركات التطوير العقاري التركية ضمن جناحها، بما فيها «إي أم أس يابي» و«دي فيزيون» و«أرياس إنسات»، مدفوعةً بسعيها الهادف لتكون وجهةً استثمارية متميزة، ومن جهتها تسعى باكستان إلى تعزيز جهودها نحو التطوير العقاري الحضري المستدام، من خلال وجود شركات «بريمير تشويس جيجا جروب» و«دي سي سي ديفيلوبمنتس» التي تعمل على نشر الرسائل والأهداف الرئيسية.

وقال هوف، إن الجهات العارضة تسعى إلى تقديم أفضل التجارب لقاعدة عملائها، حيث تواصل تركيزها على القيمة المُضافة التي يمنحها المعرض للعلامات التجارية المستقلة التي تعمل على تنمية وتطوير قطاع العقارات الذي يشهد نمواً مُتسارعاً في دولة الإمارات.