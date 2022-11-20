«غرفة الشارقة» تختتم بعثتها التجارية لأوغندا وكينيا

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثتها التجارية إلى أوغندا وكينيا، التي قادتها «الغرفة» على رأس وفد ضم ممثلين عن منشآت قطاع الأعمال الخاص ونخبة من أهم المصنعين على مستوى الإمارة والدولة.

ونجحت «غرفة الشارقة»، من خلال بعثتها التجارية التي استمرت على مدار ستة أيام، في استشراف مجالات جديدة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الشارقة وكينيا وأوغندا، في العديد من القطاعات الحيوية، مثل حلول الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والحديد والصلب والزراعة، فضلاً عن استكشاف فرص جديدة للاستثمارات المتاحة بين الجانبين، بالإضافة إلى الترويج للمزايا الاقتصادية التي تزخر بها الشارقة والتسهيلات التي تمنحها الإمارة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب التعريف بعلامة «صنع في الإمارات» وبجودة المنتج المحلي، والمساهمة في اكتشاف أسواق جديدة وواعدة أمام أعضاء الغرفة المنتسبين، وتوسيع صادرات الإمارة من المنتجات المحلية بكافة قطاعاتها.

وشهدت المحطة الأولى من جولة البعثة التجارية والتي كانت في العاصمة الكينية نيروبي، تنظيم ملتقى الأعمال بين الشارقة وكينيا، حضره معالي سيمون شيلوجي وزير التعاونيات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس البعثة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والدكتور خليفة محمد ملا الريسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى كينيا، وريتشارد نجاتيا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة كينيا، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وأكد عبد الله سلطان العويس، خلال الملتقى، عمق العلاقات التي تشهد نمواً وتطوراً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بين الإمارات وكينيا في ظل المباركة من قيادتي البلدين، والتي شهدت في السنوات الأخيرة توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إلى جانب تنظيم سلسلة من الزيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، والتي أثمرت في تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بين الإمارات وكينيا بشكل أكبر، مشيراً إلى أن هذه البعثة التجارية التي تقودها «غرفة الشارقة» إلى شرق أفريقيا، تأتي تماشياً مع الخيار الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع قاعدة شركائها التجاريين الدوليين، والانفتاح بشكل أكبر على جميع الدول الصديقة في أنحاء العالم كافة، لتسهيل نمو الأعمال التجارية، خاصة بعد التعافي من جائحة «كوفيد-19»، وانطلاقاً أيضاً من الرؤية الاستراتيجية للغرفة التي تعتبر أن الحوار واللقاءات المتواصلة هي الأساس الراسخ في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدان.