2.13 مليار درهم تداولات عقارية بـ «السعديات»

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت جزيرة السعديات اهتمام المستثمرين خلال العام الحالي، مع توالي إطلاق شركة الدار العقارية للمزيد من الوحدات السكنية الجديدة بالجزيرة، ضمن مجمعين جديدين تقدر تكلفتهما بنحو 25 مليار درهم، ويوفران نحو 5700 وحدة سكنية، على مدى عدة سنوات، حيث طرحت «الدار» العام الحالي 3 مشاريع توفر أكثر من 1200 شقة وفيلا جديدة بالجزيرة. وسجلت جزيرة السعديات تداولات عقارية بلغت 2.13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتتبوأ الجزيرة المركز الثاني ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي خلال العام الحالي. وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» أن الفترة الأخيرة شهدت طرح المزيد من المشاريع الجديدة بجزيرة السعديات، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على الشراء بالجزيرة، لاسيما مع توفر خطط سداد مرنة بمختلف المشاريع.

وسجلت جزيرة السعديات تداولات عقارية بقيمة 5 مليارات درهم خلال عامي 2020 و2021، حيث جاءت بالمرتبة الثالثة في قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي خلال العام الماضي، مع تسجيلها مبيعات بقيمة 2.5 مليار درهم، متقدمة من المركز الرابع خلال العام 2020، والذي سجلت فيه أيضاً تداولات بقيمة 2.5 مليار درهم، بعدما كانت الجزيرة خارج قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقارات بأبوظبي خلال العام 2019، بحسب المؤشرات الصادرة عن دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

مشروع متكامل

وكشفت «الدار» خلال أبريل الماضي عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في موقع رئيسي على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات، بقيمة 3.68 مليار درهم، حيث تعتزم «الدار» تطوير مشروع سكني متكامل بتكلفة تطويرية إجمالية تقدر بنحو 15 مليار درهم، وسيضم المشروع المقترح عند اكتماله 2700 وحدة سكنية فاخرة، معظمها فلل، وسيستوعب أكثر من 15000 نسمة.

وأطلقت «الدار» الشهر الماضي مشروع «السعديات لاغونز»، والذي يشكّل جزءاً من المخطط الرئيسي للمجتمع الذي سيمتد على قطعة أرض التي استحوذت عليها «الدار».

وطرحت «الدار» خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل يوم 3 نوفمبر 2022 بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم. ومن المُقرّر بدء أعمال البناء في مشروع «السعديات لاغونز» خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين يُتوقّع بدء عمليات التسليم خلال الربع الثاني من عام 2026.

سعديات غروف

وأعلنت «الدار»، ومتحف اللوفر أبوظبي، خلال شهر مارس الماضي عن شراكة عالمية، لإطلاق مشروع «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ضمن مشروع «سعديات غروف»، ويضم 400 شقة تشمل استوديوهات، وشققاً ووحدات بنتهاوس، كما يضم مجموعة من المرافق والخدمات، ويتوقع استكماله وتسليمه بحلول عام 2025. فيما كشفت «الدار» خلال شهر يونيو الماضي عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع «غروف ديستركت» الواقع ضمن «سعديات غروف»، حيث يشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في 5 مبانٍ ضمن ثلاثة مناطق. وكشفت «الدار» مؤخراً عن بيع جميع الوحدات في أول ثلاث مبانٍ سكنية تم إطلاقهما في المرحلة الأولى من مشروع «غروف ديستركت» بجزيرة السعديات، بإجمالي مبيعات 600 مليون درهم. ويعدّ مجمع «سعديات غروف» متعدد الاستخدامات أحد أبرز وجهات الدار العقارية على جزيرة السعديات بتكلفة 10 مليارات درهم. وسيضم نحو 3000 وحدة سكنية وفندقين.

وجهة متكاملة

وأكد راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير جاذبية جزيرة السعديات لمشتري العقارات بأبوظبي، في ظل ما تزخر به الجزيرة من خدمات نوعية ومرافق ثقافية وترفيهية وسياحية متميزة، بجانب قربها من جزيرة ياس.

وأوضح أن المشاريع الجديدة لشركة الدار العقارية في جزيرة السعديات تسهم في تعزيز مكانة «السعديات» كوجهة سكنية وثقافية وترفيهية متميزة، متوقعاً طلباً مرتفعاً على مشاريع الشركة الجديدة بالجزيرة.

نشاط قوي

وقال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن لإدارة العقارات، إن الفترة الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً في أداء السوق العقاري بأبوظبي مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية، وهو ما ينعكس على حجم الطلب المرتفع على العقارات النوعية بمناطق مثل جزيرة السعديات، وياس والريم.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على الشراء بالجزيرة، لاسيما مع توفر خطط سداد مرنة بمختلف المشاريع.

أفضل مناطق شراء الفلل

تصدرت جزيرة السعديات قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة بأبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2022، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن موقع بيوت ودوبيزل، والذي أشار إلى ارتفاع متوسط سعر الفلل بالجزيرة بنسبة %4.12 مقارنة بالربع الثاني من ذات العام، لتسجل 1646 درهماً للقدم المربعة، حيث بلغ متوسط سعر بيع الفيلا المؤلفة من 4 غرف 7.77 مليون درهم، والخمس غرف 16.2 مليون درهم، والست غرف 17.97 مليون درهم، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار للفلل %4.59. كما حلت جزيرة السعديات في المركز الرابع ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، مع تسجيل ارتفاع بأسعار الشراء بنسبة %6.04 بالمقارنة مع الربع الثاني من 2022، ليصل سعر القدم المربع الواحد إلى 1741 درهماً، كما بلغت نسبة العائد على الاستثمار في شقق جزيرة السعديات %4.35.