«أمرك» و«جال» توقعان 3 اتفاقيات مع شركات إندونيسية

أبوظبي (وام)

وقعت «أمرُك»، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، وشركة جلوبال ايرواسبيس لوجستكس «جال» ثلاثة اتفاقيات مع شركات إندونيسية متخصصة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، لتوسيع مظلة قدراتهما وعروضهما لتغطي مختلف أنواع الطائرات وطرازاتها وتلبي متطلبات الأسواق المختلفة.

وتمكن هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال قمة العشرين للأعمال 2022 التي عُقدت في بالي بإندونيسيا، شركتي «أمرك» و«جال» من توسيع قدراتهما وتعزيز موقفهما الريادي كعامل تمكين رئيس لقطاع دفاع وطني متقدم وقادر ومستدام في دولة الإمارات.

وتتضمن الاتفاقيات، اتفاقية تعاون مشترك بين شركتي أمرُك/ جال وشركة بي تي جارودا مينتينانس فاسيليتي ايروآسيا تيدي كي (جي إم إف) وهي شركة إندونيسية متخصصة في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات، وبيان نوايا مشتركة بين شركة أمرُك وشركة بي تي ديرجانتارا إندونيسيا «بي تي دي آي» وهي شركة طيران تعمل في مجال تصميم وتصنيع طائرات الركاب المدنية والعسكرية في إندونيسيا، ومذكرة تفاهم بين شركة أمرك وشركة إنفوجلوبال وهي مزود لخدمات إلكترونيات الطيران العسكرية ومعالجة بيانات الرادار ونظام التحكم في الأسلحة وبرمجيات الدفاع.

وقع الاتفاقيات محمود الحاي الهاملي، الرئيس التنفيذي لشركة «جال» مع كل من أندي فهروروزي، الرئيس التنفيذي لشركة جيإم إف وجيتا أمبيرياوان، الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي دي آي» وأدي ساسونغكو، الرئيس التفيذي لشركة إنفوجلوبال.

وقال محمود الحاي الهاملي «إن توقيع هذه الاتفاقيات التاريخية مع الشركات الإندونيسية الرائدة في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة يؤكد رغبة شركتي «أمرُك» و«جال» في توسيع شبكتهما العالمية والتعرف على الفرص المحتملة للتعاون لمواكبة الطلب القوي».

وأضاف:«نحن على ثقة بأن الجمع بين الموارد والخبرات التي تتمتع بها الشركتان سيقود إلى علاقات تجارية خلاقة ومفيدة، والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على الخدمات التي نوفرها لعملائنا وشركائنا».

وتهدف اتفاقية التعاون المشترك مع شركة جي إم إف إلى تعزيز التعاون بين الشركتين على صعيد تطوير قدرات الصيانة والإصلاح والعمرة والتسويق المشترك والتمويل.

كما تتناول نصوص الاتفاقية توفير الدعم لتطوير قدرات التعامل مع طائرات سي- 130 وطائرات أم آر تي تي أيه 330 وطائرات أف-16 وطائرات سوخوي-27 وأنواع الطائرات الأخرى، ومبادرة التسويق المشترك لمنتجات وخدمات الشركات الثلاث، والتمويل لدعم الخطة الاستراتيجية فيما يتصل بتطوير الأعمال والتوسع وتتبع الفرص المحتملة في المنطقة واغتنامها.

وبمقتضى إعلان النوايا، سيتم تعيين شركة «أمرُك» كمركز خدمة معتمد من قبل شركة بي تي دي آي لطائرة سي أن 235، وتشمل الخدمة التي سيقدمها هذا المركز تنفيذ برامج الصيانة والتعديل والخدمات الفنية لمشغلي طائرات سي أن 235 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أن يتوسع هذا التعاون مستقبلاً ليشمل الترويج المشترك لطائرات أن 219 وطائرات أنسي 212 في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتهدف مذكرة التفاهم بين شركة أمرُك وشركة إنفوجلوبال لتأسيس شراكة استراتيجية من شأنها تعزيز قدرات الشركتين على توسيع تواجدهما محلياً وعالمياً عن طريق الاستفادة من مواردهما الفنية والتجارية.

كما سيمكن التعاون بين شركة جال وإنفوجلوبال الطرفين من توسيع نطاق تواجدهما في أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الاستفادة من الشبكات التجارية والعقود والقدرات الموحدة، وتوسيع القدرات على أنواع طائرات إضافية من خلال الاستفادة من قدرات الشركتين والشركات المصنعة للمعدات الأصلية لتقديم خدمة أفضل لإندونيسيا والإمارات، وتنفيذ أطر تعاقدية جديدة ونماذج أعمال متقدمة للقوات المسلحة الوطنية الإندونيسية.