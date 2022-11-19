«ويز إير أبوظبي» نقلت مليون مسافر منذ انطلاقها

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، عن تحقيق نتائج إيجابية ونمو ملحوظ من خلال تسجيل نحو مليون مسافر على متن رحلاتها منذ انطلاقها في يناير من عام 2021. وتُسيّر الشركة الوطنية، منذ إطلاقها في يناير لعام 2021، رحلاتها لأكثر من 36 وجهة تبعُد عن أبوظبي مسافة لا تزيد على خمس ساعات بالطائرة. وقال بيرلويس، في حوار مع «الاتحاد»، «تضم شبكة الشركة حالياً 36 وجهة عالمية وأسطولاً مكون من 6 طائرات».

وأضاف «سوف نتسلم طائرتين جديدتين خلال الشهرين الجاري والمقبل، ليرتفع حجم أسطولنا إلى 8 طائرات بنهاية العام». وأشار إلى أن إجمالي عدد الرحلات منذ انطلاق الشركة بلغ 6800 رحلة.

وحول أداء الشركة في شهر أكتوبر الماضي، قال بيرلويس: «تم تسجيل أداء إيجابي خلال أكتوبر الماضي وبنمو ملحوظ مقارنة بأكتوبر من العام 2021».

وأوضح «سجلنا في أكتوبر الماضي من العام الجاري متوسط إشغال للمقاعد بلغ 80% في وقت تم فيه تشغيل 694 رحلة مع حجوزات بلغت 72 ألف حجز، فيما تم تشغيل 160 رحلة فقط في أكتوبر 2021 و11 ألف حجز».

وقال «تم إطلاق وجهات جديدة مؤخراً إلى الدمام والكويت والمالديف، إضافة إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق رحلات إلى سمرقند اعتباراً من 13 ديسمبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً، والعاصمة الأوزبكية طشقند بدءاً من يناير المقبل».

وحول خطط الشركة للتوسع في الوجهات العام المقبل، قال: «ندرس التوسع في مناطق جديدة في إطلاق وجهاتنا، حيث نستهدف مناطق وسط آسيا وأفريقيا وشبه القارة الهندية والتوسع بشكل أكبر في منطقة الخليج». وبيّن بيرلويس: «لدينا اليوم ما بين 20 إلى 25 رحلة يومياً في الوقت الراهن».

وحول الأسعار ومميزات المنتج المقدم للمسافرين، قال «يضم أسطولنا أحدث الطائرات في الدولة، حيث نتسلمها من المصانع مباشرة وبذلك تتميز تلك الطائرات بمستويات عالية من الأمن والسلامة وبتكنولوجيا تقلل من استهلاك الوقود، إضافة إلى أننا نقدم أسعاراً معقولة وتنافسية ومناسبة، ونوفر أمام المسافرين وجهات جديدة غير تقليدية لاستكشافها».

وأضاف: «أطلقنا رحلاتنا إلى وجهات فاخرة، مثل المالديف على سبيل المثال، حيث نقدم فرصة للمسافرين للإنفاق أكثر على الوجهة المستهدفة بدلاً من إنفاق حصة كبيرة على شراء التذاكر». وأكد بيرلويس: «دائماً نخطط للتوسع في وجهات جديدة لدعم نمو قطاع السفر والسياحة خلال ربط أبوظبي بالعديد من الوجهات المميزة، ونلتزم بتقديم خيارات ميسورة التكلفة لتوفير الفرصة للمسافرين لاستكشاف باقة متنوعة من الوجهات الجديدة».

وأوضح بيرلويس: «من خلال إطلاق وجهات جديدة، نهدف إلى زيادة وتحسين الربط الجوي لأبوظبي، لا سيما في الوجهات التي لا تشهد ازدحاماً وطلباً كبيراً، لنزيد من حركة الربط الجوي لأبوظبي».

وحول الموسم الشتوي الحالي، قال: «نشهد إقبالاً كبيراً وحجوزات كثيرة للقادمين إلى أبوظبي عبر رحلاتنا، حيث إنه موسم الذروة للسياحة في الإمارة، فيما شهدنا إقبالاً وطلباً كبيراً من أبوظبي إلى الخارج خلال فترة الصيف»، متوقعاً تسجيل متوسط إشغال مقاعد يزيد على 80%، بدءاً من نهاية الشهر الجاري وخلال ديسمبر بناء على الحجوزات الكثيرة التي تتلقاها الشركة.