منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر ينطلق 24 نوفمبر

الشارقة (وام)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في 24 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة التاسعة من «منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر» الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، تحت شعار «بناء مستقبل مستدام للسياحة».

ويجمع المنتدى - الذي يقام في مركز «إكسبو الشارقة» - نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب مختصين بقطاع السياحة العالمي وتطوير الوجهات، بالإضافة إلى الخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال العاملين في قطاع السفر والرحلات والطيران والضيافة والفنادق، إلى جانب مجموعة من صنّاع المحتوى السياحي على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: «إن قطاع السياحة واحد من أكثر القطاعات تأثيراً على اقتصادات دول العالم، فهو مرتبط بسلسلة قطاعات حيوية ومركزية، وللنهوض به تأثير مباشر على سير أعمالها وخيارات تطورها، لهذا فإن (منتدى الشارقة الدولي للسياحة والسفر) يجسد على أرض الواقع استراتيجية الإمارة تجاه استشراف مستقبل القطاع وتسليط الضوء على الفرص المتاحة فيه».

وأضاف المدفع: «وضعت الرؤية الحكيمة والدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قطاع السياحة في الإمارة على مسار تطوّر متواصل يظهر في معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ظروف صعبة شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يدعونا للاطلاع على الخبرات والممارسات الجديدة التي من شأنها أن تدعم الخطط العالمية لتنمية القطاع السياحي وتطوير البنى التحتية ذات الصلة».