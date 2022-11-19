خبراء يؤكدون لـ«الاتحاد»: أبوظبي مركز عالمي لتجارة الذهب

ريم البريكي (أبوظبي)

تُعد العاصمة أبوظبي مركزاً عالمياً في تجارة الذهب، بعدما أصبحت مقصداً لكبار التجار والمستثمرين ومحبي اقتناء المجوهرات والذهب من جميع أنحاء العالم، بحسب مشاركين في معرض الساعات والمجوهرات الذي أقيم مؤخراً في أبوظبي.

وتوقع هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن تتصدر الدولة المركز الأول عالمياً في تجارة الذهب، نتيجة لمؤشرات عديدة أهمها استقطاب الكثير من المصانع العالمية العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، والاستثمار القوي في أبوظبي مع توافر القوى الشرائية، والقوانين التي تحمي تلك الاستثمارات.

وقالت لين سباعي مدير شركة RX في منطقة الشرق الأوسط، إن العاصمة أبوظبي أصبحت مركزاً عالمياً يجمع كبار التجار والمصنعين، بعدما نجحت في تنظيم أكبر المعارض والفعاليات المتخصصة في عرض وتجارة المجوهرات والذهب، فضلاً عن استقطاب المزيد من الزوار وعشاق المعدن الأصفر، لتشكل منصة تجمع أصحاب المصلحة وكبريات العلامات التجارية المحلية والعالمية العاملة في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، لتكون دولة الإمارات بيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال التجارية.

مشاركات كبيرة

وشهدت فعاليات معرض الساعات والمجوهرات، مشاركة 110 عارضين من كبريات الشركات والعلامات التجارية المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من الإمارات والهند وإيطاليا ولبنان والأردن وعُمان، وغيرها الكثير من دول العالم.

وبينت سباعي أن نسخة العام الحالي من المعرض سجلت زيادة ملحوظة في عدد العارضين تبلغ نسبتها 21% مقارنة مع العام الماضي، نتيجة إقبال الجمهور على شراء الذهب والمجوهرات، بصفتها سلعة قيمة لاستثمار المال وادخاره.

إعادة التصدير

وقال الخبير الاقتصادي عبدالواحد المرزوقي، إن أبوظبي تمتلك مقومات كبيرة تجعلها تتصدر المدن العالمية في تجارة الذهب والمجوهرات، منها على سبيل المثال قربها من الهند والصين أكبر مستهلكي الذهب في العالم، فضلاً عن نجاح العاصمة في مجال إعادة تصدير الذهب، خصوصاً تلك المشغولات الذهبية المصنعة في الأسواق الأوروبية وشرق آسيا ودول أخرى وإعادة تصديرها للأسواق الأفريقية.

وأضاف المرزوقي أن المعارض تلعب دوراً كبيراً في تدعيم خطوات العاصمة نحو لعب دور رئيسي في تجارة الذهب والمجوهرات على المستوى العالمي، مبيناً أهمية مثل هذه الفعاليات ووجودها الفاعل في ترسيخ مكانة الإمارة لتكون نقطة التقاء بين الشركات الكبيرة وبين المصانع والموردين.

بيئة تنافسية

أكد أحمد عنيزان مدير تطوير محل سالم الشعيبي، أن معرض الساعات والمجوهرات في أبوظبي أصبح منصة تقوم بخلق بيئة تنافسية بين العارضين في مجال تصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات، منوهاً بأن المعرض أصبح المكان المناسب لرؤية أحدث الاتجاهات في تصميم الساعات ومجوهرات الموضة الرائعة من جميع أنحاء العالم، من مجموعات فريدة وحصرية إلى القطعة اليومية.

وأضاف أن الدورة الأخيرة للمعرض استقطبت عدداً كبيراً من العارضين والشركات العالمية الكبرى المصنعة، حيث شملت أجنحة المعرض أبرز العلامات التجارية والمصممين من مختلف أنحاء العالم، بدءاً من المجوهرات الفنية الفريدة من نوعها، وانتهاءً بسحر بريق قطع الحلي متعددة الاستخدامات، وبما يتناسب والأذواق والمتطلبات كافة.