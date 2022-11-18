أي دي سي: 70 مليار درهم الإنفاق على التكنولوجيا بالإمارات في 2022

يوسف العربي (أبوظبي)

ينمو الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %3.8 خلال العام الجاري ليصل إلى 69.73 مليار درهم «19 مليار دولار»، مقابل 67.16 مليار درهم «18.3 مليار دولار» خلال العام 2021، بحسب مؤسسة «IDC» للبيانات.

وقال جيوتي لالشانداني، نائب رئيس مجموعة اي دي سي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لـ«الاتحاد» إن الأجهزة والمعدات «Hardware» تستحوذ على ما نسبته %32.7 من إجمالي الإنفاق على التكنولوجيا بواقع 22.7 مليار درهم «6.2 مليار دولار» خلال العام الحالي، مقابل 21.98 مليار درهم «5.99 مليار دولار» خلال العام الماضي.

وأوضح أن خدمات تكنولوجيا المعلومات «IT Services» حازت حصة سوقية بلغت %16 بمقدار إنفاق بلغ 11.19 مليار درهم «3.051 مليار دولار» خلال العام 2022، مقابل 10.6 مليار درهم «2.89 مليار دولار» خلال العام 2021 بنمو بلغت نسبته %5.6.

وأشار إلى أن الإنفاق على البرمجيات يصل إلى 8.36 مليار درهم «2.28 مليار دولار» ليستحوذ على ما نسبته 12% من مجمل الإنفاق خلال العام الحالي، مقابل 2.07 مليار دولار خلال العام الماضي بنمو بلغت نسبته نحو 10%.

وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات فمن المتوقع أن تستأثر بحصة تصل إلى 39.2% تصل إلى 27.34 مليار درهم «7.45 مليار دولار»، مقابل 27 مليار درهم «7.38 مليار دولار».

الاتجاهات السائدة

وحول أبرز الاتجاهات السائدة في قطاع التكنولوجيا قال لالشانداني، إن الاقتصاد الرقمي في الإمارات مستمر في التوسع والنمو في ظل وجود العديد من التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والتنقل لكن أكثر القطاعات التي شهدت تطوراً ملموساً هي الميتافيرس والاستدامة.

ونوه بأن الإمارات بالفعل إستراتيجية وطنية طويلة المدى في مجال البلوك تشين والميتافيرس حيث تستهدف أن تصبح واحدة من بين أكبر 10 اقتصادات مساهمة في صناعة الميتافيرس.

ولفت إلى أن استراتيجية الاقتصاد الرقمي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في أبريل 2022 إلى 19.4% خلال 10 سنوات.

وقال إن عدد شركات التكنولوجيا في الإمارات يزيد على نحو مطرد في العديد من القطاعات التي يأتي في مقدمتها التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، ونماذج الأعمال المباشرة إلى المستهلك واستجابة لذلك تقوم المؤسسات بتطوير نماذج ابتكار جديدة.

تسارع الرقمنة

وأوضح لالشانداني، أن العمليات الرقمية (أتمتة العمليات، وإعادة الهندسة، وتحسين الإنتاجية) تمثل الأولوية الرقمية الرئيسة للأشهر الـ 12-18 المقبلة لأكثر من ثلثي مدراء تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن الحصول على حصة أكبر من الإيرادات من المنتجات، والخدمات، والقنوات، والمنصات الرقمية، أولوية رئيسة لأكثر من نصف مدراء تقنية المعلومات.

ونوه بأنه مع تزايد الاهتمام بـتقنية الميتافيرس وفي الوقت الذي أكد 2% أن لديهم حاليا استخدامًا تجاريًا في هذا المجال فإن 20% من مدراء تقنية المعلومات أوضحوا أن لديهم خطة لاستخدام تجاري في غضون الـ 12 شهرًا المقبلة.

وأشار إلى الاستدامة أصبحت أولوية رئيسية حيث قال 39% من مدراء تقنية المعلومات إنهم بدأوا عملية اكتشاف بيانات الاستدامة لتحديد الأنظمة الداخلية التي تضم البيانات الأساسية اللازمة لمبادرات الاستدامة ضمن استبيان أجرته الشركة.

وقال إنه من المتوقع ظهور مبادرات مهمة تتعلق بالاستدامة، مع استضافة الإمارات لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» في العام المقبل.

السحابة الرقمية

وأكد لالشانداني، أن السحابة باتت منصة التشغيل الرقمية حيث يشهد السوق زيادة في استثمارات مراكز البيانات داخل الإمارات من قبل موفري الخدمات السحابية فائقة النطاق.

ولفت إلى «السيادة الرقمية» والتي تعني السيطرة على البيانات هي أولوية خاصة للقطاعات المنظمة مثل القطاعين الحكومي والخدمات المالية.

وأشار إلى أن السحابة المتعددة الهجينة هي القاعدة مع استمرار زيادة الإنفاق على السحب العامة والخاصة كما تتسارع عملية تحديث التطبيقات حيث تتطلع المؤسسات الاستفادة من السحابة.