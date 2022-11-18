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الاقتصادي

اليابان تسجّل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً

اليابان تسجّل أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً
19 نوفمبر 2022 01:35

طوكيو (أ ف ب)

بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان مستوى غير مسبوق منذ 1982 على خلفية انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ما أدى إلى زيادة في كلفة الواردات وزيادة كبيرة في أسعار الطاقة.

وبلغ معدل التضخم في اليابان 3.6 بالمئة في  أكتوبر خلال عام واحد (باستثناء المنتجات الطازجة)، حسب بيانات نشرت أمس، أي أعلى بقليل مما توقعه خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرج (3.5 بالمئة)، مقابل 3 بالمئة في سبتمبر.

والتضخم أكثر اعتدالا (2.5 بالمئة) إذا لم تؤخذ أسعار الطاقة في الاعتبار، لكنه يبقى أعلى مما سجل في سبتمبر بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى ولا سيما المواد الغذائية.

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ويتجاوز التضخم في اليابان منذ أبريل النسبة التي حددها البنك المركزي هدفا (2 بالمئة باستثناء المنتجات الطازجة) لكن «التضخم بسبب الكلفة» المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء لا يرضي المؤسسة التي لا تزال تعتقد أن الظروف لم تجتمع لتشديد السياسة النقدية في اليابان.

 

وهذا الفارق الكبير بين السياسة النقدية لبنك اليابان والتضييق الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، أدت إلى انخفاض سعر الين مقابل الدولار وبالتالي زيادة تكلفة الواردات اليابانية.

وأدى العجز التجاري الياباني إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الوطني في الربع الثالث بنسبة 0.3 بالمئة.

اليابان
معدل التضخم
التضخم
أسعار الطاقة
الين الياباني
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